«Tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable» «En este pueblo nunca pasa nada, es muy raro que hayan venido dos encapuchados a plena luz del día», dicen los vecinos

Olaya Suárez Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:23 Compartir

«Aun con el miedo en el cuerpo queremos recordar a 'Toño' como lo conocimos, con una sonrisa en la cara y con ese toque irónico que junto con el carisma de su persona le hacía un hombre entrañable. La Asociación Rural Agraria (URA), a la que pertenecía José Antonio Otero Toraño, mostró su estupor por el fatal desenlace del que ha sido víctima el ganadero riosellano.

«Lo recordaremos con el mismo cariño con el que nos acogió en su ganadería para contarnos su historia y todos los problemas del campo que le preocupaban. Sin entrar a valorar aún el cómo ni el por qué, no nos cabe en la cabeza que puedan pasar estas cosas. Hasta siempre 'Toño', hasta siempre amigo...», dicen sus compañeros, muy afectados por su muerte.

Con difícil escapatoria

En Cuevas del Agua el trajín de los visitantes para visitar la 'cuevona' se mezclaban con los vecinos y también con el amplio despliegue de los agentes de la Guardia Civil que permanecieron en el pueblo desde el mediodía hasta cerca de las 8 de la tarde inspeccionando la vivienda.

«Aquí nunca pasa nada, es muy raro que hayan venido hasta aquí dos encapuchados porque no tienen por dónde salir sin ser vistos, hay que salir por una carretera muy estrecha y es imposible que nadie te vea. Vamos a dejar trabajar a la Guardia Civil, pero en el pueblo miedo no hay, no creemos que sea un robo...», comentaban los vecinos.

Lo cierto es que la Guardia Civil no tiene constancia de ningún robo con violencia perpetrado en el oriente de la región en los últimos tiempos. Al parecer, de la vivienda de la víctima tampoco se llevaron nada de valor.

Temas

Guardia Civil