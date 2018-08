Los ganaderos del Oriente se unen ante el lobo y protestarán cortando la carretera de Arenas Reciella en la zona de Inguanzo, con un «lobo joven» entre los matorrales, bajo las cabras de la derecha . / E. C. Pastores de los Picos, el Cuera, Parres y Piloña se manifestarán el sábado 25 ante una situación «insostenible» por ataques que llegan al ganado mayor GLORIA POMARADA CARREÑA. Jueves, 16 agosto 2018, 00:29

La unión del sector ganadero es un una situación que los propios profesionales reconocen como poco común pero que, en la comarca oriental, está previsto lograrse el próximo sábado 25. Para esa jornada, antesala del día grande del Certamen del Queso Cabrales, han programado una nueva manifestación que continúa la senda abierta en junio con la protesta escenificada en Cangas de Onís. Entonces, la reivindicación fue promovida por los ganaderos de Amieva y logró reunir a más de doscientas personas vinculadas al sector, principalmente de los Picos de Europa. Coincidiendo con la Fiesta del Pastor, el 25 de julio, ganaderos del espacio protegido volvían a exponer su malestar en una concentración en la Vega del Enol. Sin embargo, la programada para el próximo día 25 llega con una mayor representación, pues en ella estarán presentes tantos los pastores de los Picos de Europa como ganaderos de la Sierra del Cuera, Parres o Piloña.

La pasada semana representantes de cada zona mantuvieron una reunión en Arriondas para aunar fuerzas ante una situación que consideran «insostenible». La jornada de manifestación comenzará a las diez de la mañana y los organizadores indican que cuentan ya con el beneplácito de la Delegación del Gobierno para escenificar su malestar a través de un corte de carretera que se prolongará durante una media hora. Será a la altura del aparcamiento de Ovar, en Poncebos, y los asistentes continuarán hasta Arenas de Cabrales en una marcha a pie.

Los daños del lobo son el nexo común entre los distintos territorios ganaderos de la comarca, que detectan este año que los ataques están llegando al ganado mayor. «Es sorprendente porque lo que están matando son novillas, los xatos prácticamente no los tocan», apunta Alberto Suárez, concejal y ganadero de Amieva. Su municipio, indica, es uno «de los más afectados» pues tras «acabar con las ovejas y las cabras, ahora van a por los animales grandes». Los daños, continúa, se registran «casi a diario y a pocos metros de los pueblos».

Cabrales es otro de los concejos donde denuncian hechos similares. «Ya no respetan ni el refugio del Urriellu, están a la puerta matando», señala Kaelia Cotera, de Ganadería Cambureru, que relata cómo los pastores de la zona están optando por «bajar las ovejas» para pasar el resto de la temporada de pastos en la cuadra. La problemática, añade, no es exclusiva de los concejos de los Picos de Europa, por lo que «será una protesta colectiva de todos» e incluirá, además, demandas de inversión en conservación de los montes e infraestructuras ganaderas. En esas necesidades insiste también el regidor de pastos de la Montaña de Covadonga, el cangués José Antonio García, que indica que en su zona los daños hasta la fecha son «soportables». No obstante, insiste en la urgencia de unir al sector de toda la comarca y de implicar «a la gente que no es ganadera».

Fuera del Parque Nacional, desde los concejos de Parres y Piloña señalan que el lobo también supone una amenaza para su ganado. «Se tiran a los terneros más allá de la reciella», dice Alfonso Artidiello, que enumera las zonas en las que se ha detectado cánidos: desde Areñes a El Picu, en Piloña, a La Roza y Vallobil, en Parres. Donde por el momento no existe constancia de ejemplares es en la Sierra del Sueve, pues la presencia de las últimas manadas se remonta «a principios de los noventa».

Por su parte, en la zona del Cuera denuncian que la presión de la fauna salvaje de Picos acaba llegando a sus montes. El diagnóstico es compartido por los expertos que integran un grupo de trabajo creado en el seno del Patronato del Parque Nacional, que señalan en su informe la «expansión hacia zonas limítrofes», en concreto a la sierra del Cuera. «La población está en expansión clara», explica Xuan Valladares, ganadero de la sierra litoral. El también integrante de Asturias Ganadera señala que la problemática ha llegado a un punto que «tiene a la gente muy quemada, con ganas de manifestarse y presionar para que se busquen soluciones». Adelanta, además, que en la próxima manifestación contarán con «aliados sorpresa». Valladares insiste asimismo en que el actual sistema de batidas resulta «ineficaz» y urge un replanteamiento que incluya una respuesta inmediata ante los daños. «Los lobos asocian ataques al ganado con las represiones, está demostrado científicamente», sostiene.