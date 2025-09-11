El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La fachada del inmueble municipal en el que se ubicará el consultorio provisional de Ribadesella.

Ribadesella tendrá un consultorio provisional en el barrio de El Picu mientras duren las obras del puente

El Sespa ya ha iniciado los trabajos para habilitar el local. El horario de atención será de 8 a 15 horas y por la tarde se dispondrá de una ambulancia para reforzar la respuesta ante cualquier urgencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:23

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha puesto en marcha un consultorio temporal en Ribadesella, en la zona occidental del casco urbano de la localidad, con motivo de las obras de reconstrucción del puente sobre el río Sella. Esta medida, que cuenta con la colaboración de la Delegación del Gobierno en Asturias y que había sido solicitada por el Ayuntamiento, tiene como objetivo garantizar la atención sanitaria inmediata y la continuidad asistencial básica, especialmente en casos de urgencia.

El nuevo dispositivo se ubicará en un local cedido por el Ayuntamiento del barrio de El Picu, concretamente en el número 20 de la calle Darío Regoyos. Los trabajos de acondicionamiento han comenzado esta misma mañana y se prolongarán durante aproximadamente dos semanas.

El interior del inmueble municipal en el que se ubicará el consultorio provisional de Ribadesella.

El consultorio, que contará con una consulta médica, otra de enfermería, área administrativa, sala de espera y aseo, estará operativo mientras duren las obras del puente, con horario de atención, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Además, durante las tardes se reforzará el servicio con una ambulancia, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante urgencias y asegurar la continuidad de la atención sanitaria.

