La densa capa de humo provocada por el incendio en Genestoso. Álex Piña

Otea lamenta los incendios y llama a proteger el patrimonio natural de Asturias

La patronal de turismo asturiana expresa «nuestra más profunda tristeza y preocupación por los incendios que en estos días están afectando a diferentes zonas de nuestra región»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:59

Otea, la patronal de turismo de Asturias, se pronunció este sábado por los graves incendios forestales que azotan a la región e hizo ... un llamamiento a proteger el patrimonio asturiano. «Queremos expresar nuestra más profunda tristeza y preocupación por los incendios que en estos días están afectando a diferentes zonas del Principado. Asturias es reconocida en todo el mundo por la riqueza y belleza de su patrimonio natural, un recurso único que constituye la base de nuestra identidad y una parte esencial de la experiencia que ofrecemos a quienes nos visitan», comentan desde Otea.

