Otea lamenta los incendios y llama a proteger el patrimonio natural de Asturias

Otea, la patronal de turismo de Asturias, se pronunció este sábado por los graves incendios forestales que azotan a la región e hizo ... un llamamiento a proteger el patrimonio asturiano. «Queremos expresar nuestra más profunda tristeza y preocupación por los incendios que en estos días están afectando a diferentes zonas del Principado. Asturias es reconocida en todo el mundo por la riqueza y belleza de su patrimonio natural, un recurso único que constituye la base de nuestra identidad y una parte esencial de la experiencia que ofrecemos a quienes nos visitan», comentan desde Otea.

La patronal turística añade que los bosques, montes y paisajes que hoy sufren las llamas son también parte de la vida «de nuestras comunidades y un motor económico que sustenta a miles de familias. Perderlos significa perder parte de lo que somos».

Para Otea este es el momento, más que nunca, en el que hay que «ser conscientes de la necesidad de cuidar, respetar y proteger nuestro entorno, evitando cualquier comportamiento que pueda ponerlo en riesgo y fomentando una cultura de prevención y responsabilidad compartida».

Además rechaza «con la mayor contundencia» a quienes, de forma intencionada, provocan estos incendios. «Sus actos no solo destruyen nuestro medio natural, sino que atentan contra la seguridad delas personas, el sustento de muchas familias y el futuro de Asturias. Quien quema Asturias, quema nuestra identidad y nuestro modo de vida».

Por último, la patronal de turismo asturiana quiso trasladar su «más sincero agradecimiento a todas las personas que están trabajando en las labores de extinción y control de los incendios: bomberos, brigadas forestales, efectivos de emergencias, fuerzas de seguridad, voluntarios y vecinos que, con su esfuerzo y dedicación, están defendiendo nuestro territorio y su futuro».

El sector turístico de Asturias, recuerda Otea, «se une en un mismo mensaje: preservar nuestro patrimonio natural es una tarea de todos. Es la herencia que debemos proteger y el compromiso que debemos mantener para las generaciones futuras».