«Las compañías 'low cost' de ferrocarril no tienen impedimento político ni técnico para trabajar entre Asturias y Madrid»

El responsable de ferrocarril de Comisiones Obreras de Asturias, Ignacio Guzmán, ha aportado esta mañana una perspectiva singular sobre la posible implantación en Asturias de ... compañías privadas de servicios de transporte ferroviarios de bajo coste, como Ouigo o Iryo. Si ambas empresas expresaron ayer que están pendientes de que el Gobierno central haga públicas las condiciones de la segunda fase de la liberalización del mercado ferroviario español y condicionaron su llegada a Asturias a este paso legal, Guzmán puntualizó esta mañana que «las compañías 'low cost' de ferrocarril no tienen impedimento ni limitación técnica ni política para que puedan hacer servicios ya entre Asturias y Madrid».

En cambio, Ignacio Guzmán precisó que «sólo les pasa que no tienen vehículos adaptados a las características de la infraestructura» de la variante de Pajares. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que aún no los han comprado porque no habían previsto el éxito de la variante.

Visto que «Renfe tiene medias de ocupación en los servicios entre Asturias y Madrid, ahora quieren subirse al carro, pero adquirir esas unidades que necesitarán supone plazos de cuatro años», mientras que «quien mejor situado está para aumentar la frecuencia de servicios es Renfe, que tiene los trenes de la serie 107 en proceso de homologación y podrá ponerlos en pruebas en 2026 y en servicio poco después».

¿Dumping en los precios de los billetes?

En cuanto a las tarifas, Guzmán alertó de que «Renfe tiene los billetes de AVLO entre Madrid y Asturias a entre 20 y 45 euros, lo que no se diferencia mucho de los servicios de las privadas entre Madrid y Sevilla, que llegan a 55 euros. Todo lo que sea trabajar por debajo de esos precios es trabajar por debajo de costes», acusando, así, a las 'low cost' de 'dumping' empresarial.

Pero no cargó sólo contra las privadas el responsable sindical. También alertó de las sucesivas «decisiones erróneas de Renfe, como llevarse de Asturias la central de servicios a regiones más céntricas», con lo que con esa competencia por los precios «se destruyen puestos de trabajo de calidad en Asturias».