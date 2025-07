Barbón rompe su silencio sobre el pacto catalán: «No me bajaré de la burra ni aceptaré nada que suponga privilegios»

Y al quinto día, Adrián Barbón, habló. El presidente del Principado ha analizado por primera vez el acuerdo de «financiación singular» suscrito el lunes ... por los gobiernos central y catalán, un documento de seis folios «que no lo entiende nadie, es tan ambiguo, con tanta literatura sin realidades, ni datos ni fechas, que hay que aterrizarlo». Con todo, el líder de los socialistas asturianos confió que la posición de su Ejecutivo al respecto «la trasladé personalmente al Gobierno central, a todos los niveles». En esencia «si esto supone un privilegio a otra comunidad o que salga del régimen común, estoy radicalmente en contra». Barbón dijo respetar que Cataluña quiera una mejor financiación, «claro, yo también la quiero, lo que no puede ser es que se negocie de forma bilateral con ellos, o con Madrid, o con Andalucía, comunidades densamente pobladas que tienen puntos en común, que se pacte con ellos y luego digan que eso es extensible a los demás».

Barbón instó al Gobierno de Pedro Sánchez a que haga el camino «al revés; está bien que hables con todos de forma bilateral y que luego lleves una posición al Consejo de Política Fiscal, pero no que digas 'esto es lo que acordé y ahora lo ofrezco a los demás'». Subrayó el presidente asturiano que esa era su postura y «no me voy a bajar del burro, o de la burra, para que no me tachen de machista».

En el orden interno, el presidente avanzó que en el pleno extraordinario del lunes convocado a petición del PP rehusará a la petición de que sea él mismo quien explique cómo repercutirá la «financiación singular» a Asturias. «En nombre del Gobierno intervendrá el portavoz», Guillermo Peláez, que es también el consejero de Hacienda y quien ha venido expresando estos días la posición del Ejecutivo autonómico. Si Barbón no habló antes, adujo, es porque tenía entre semana un acto público que tuvo que ser cancelado por un accidente. «Quien crea que rehuyo el debate se equivoca», anotó.

Barbón centró sus palabras en demandar con insistencia al PP de Asturias «que vuelva al consenso». Los socialistas fundan este argumento en que meses atrás el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, acusó al Ejecutivo de haber hecho «volar por los aires» el acuerdo sobre cuáles son los cambios en materia de financiación autonómica que Asturias precisa al haber aceptado la quita de la deuda. El presidente interpreta que aquello implicó que el PP abandonaba ese acuerdo común, algo que Queipo negó ayer. Pese a ello Barbón insistió esta mañana en que «el PP debe volver a apoyar el consenso y respaldar la postura de Asturias que yo defiendo». Subrayó el líder de los socialistas asturianos que él hablará «con más fuerza si tengo el apoyo de todos los demás detrás». Con todo Barbón deslizó que en esta cuestión «algunos están buscando el regate corto y eso a nosotros no nos interesa», al tiempo que deslizó «una maldad». La víspera había analizado lo que los populares sostienen en Castilla-La Mancha. «Es lo mismo que dicen aquí, el mismo argumentario de Génova».

En contraste el presidente sostuvo que los pasos que dé el Principado «se decidirán en Asturias», y dejó abierta la puerta a acudir a la vía judicial si así lo aconsejan los servicios jurídicos de la administración autonómica.