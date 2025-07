Paloma Martínez Cimadevilla, jueza: «La 'ley Bolaños' es una entrada VIP al juzgado y ataca la independencia»

La llaman la 'ley Bolaños', por el apellido del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero se trata, en síntesis, de ... dos reformas: la del acceso a las carreras judicial y fiscal y, por otro lado, la del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. La primera supone convertirse en juez o fiscal sin necesidad de oposición, solo con cinco años de antigüedad en Derecho y el paso de un dictamen. La segunda, que los fiscales asuman la fase de instrucción judicial. Dos reformas las que prepara el equipo de Félix Bolaños contra las que se han levantado tres asociaciones de jueces: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), así como dos de fiscales: la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Y lo han hecho con una huelga de tres días en toda España. En el ecuador de la protesta, además de hacer balance desde Asturias, la jueza del Juzgado Social número 1 de Avilés, Paloma Martínez Cimadevilla (Oviedo, 1975), portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria, es clara: «Esto no es una huelga política, sino por la independencia judicial».

-La modificación que plantea la 'ley Bolaños' ¿es una entrada 'VIP' a la carrera judicial?

-Se puede considerar una entrada 'VIP', porque con el sistema actual, una oposición, lo que se consigue siempre es que entre la gente más preparada bajo un criterio de mérito, capacidad e igualdad en un proceso objetivo y transparente. De manera que, cuando tú llegas a tu destino, no debes a nadie ese puesto. Te lo debes a ti mismo.

-¿Y con la reforma no?

-No. Este sistema que quiere aprobar el Gobierno pone en jaque esa idea, puesto que ya no se trata de seleccionar a los mejores o más preparados, sino de seleccionar a los que ellos digan, puesto que indican quién se puede presentar y quién no. Y luego, a mayores, introducen un dictamen que tampoco se sabe muy bien cómo se va a hacer. Y, lo más importante, el dictamen es un proceso que puede dar lugar a filtraciones. Por ejemplo, avisar el día antes de qué va a ir. Eso se pone en cuestión y la propia independencia. Cuando un juez o un fiscal saca su oposición es independiente porque nadie le ha regalado el puesto.

-¿Cómo es el proceso ahora?

-Primero hacer la carrera de Derecho. Después, preparar la oposición, que lleva, según las medias que da el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre cuatro y cinco años. Cuando sacas la oposición tienes un año de prácticas en Barcelona, obligatorio y, luego, a mayores tienes otro año de prácticas en un juzgado.

-¿Prácticas dónde le manden?

-No, puedes escoger. Yo escogí Oviedo porque tenía aquí la casa de mis padres y me salía económico. Porque mientras estás en prácticas no cobras como juez titular.

-¿Cuánto cobra un juez en prácticas?

-En mi época eran 1.500 euros, yo saqué la oposición en 2006, pero no ha subido mucho más. Es el sueldo de un funcionario en prácticas.

-Es decir, una persona que saca la carrera de Derecho, dedica cuatro años más a una oposición, otro a la Escuela Judicial, en su primer año como juez en prácticas ¿cobra 1.500 euros?

-Sí, lo mismo que cobra el primer año que pasa en Barcelona.

-Una vez acabadas las prácticas, ¿ya puede elegir destino?

-Entre los que te ofrecen. Yo, asturiana, me tuve que ir a Ribeira, en las Rías Bajas.

-¿Cuánto tardó en llegar a Asturias?

-Tomé posesión de mi primer destino en 2008 y a Asturias llegué en diciembre de 2015. Estoy en el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés. Y así, mis compañeros. Se está vendiendo la idea de que ahora se va a crear un acceso democrático a la carrera, pero la oposición es lo más democrático que hay.

«No es una profesión de ricos. Los ricos no hacen oposiciones»

-También se habla de sagas familiares o de familias con posibles.

-Mentira. La mayor parte de mis compañeros, y yo misma, somos de familias normales. El único privilegio que tuve es que mis padres me pagaron la educación, ojo, educación pública. Siempre. Igual que la mayor de mis compañeros. La gente rica no prepara oposiciones. Eso lo tenemos clarísimo.

-¿No es una profesión elitista?

-No. Desde mi asociación, todo lo que sea becar a personas para que puedan sacar la oposición nos parece maravilloso. Lo que queremos desde la Asociación Profesional de la Magistratura, como garantía para el ciudadano, es que lleguen los mejores y los más independientes. Que nadie te ponga ahí. Que llegues por mérito propio.

-Los jueces sustitutos defienden este cambio.

-Ojo, los jueces sustitutos pueden hacer la oposición y el cuarto turno como cualquiera. Ahora mismo, los jueces sustitutos los escoge el Tribunal Superior entre los licenciados en Derecho para cubrir puestos vacantes que no son necesidades estructurales. Es decir, bajas por enfermedad o similar.

-¿Y no pasan oposición?

-No, puedes ser juez sustituto durante toda tu vida laboral, dedicándote a cubrir esas bajas. Sin pasar ninguna oposición ni ningún filtro. Ahora quieren hacer este proceso para que determinados jueces sustitutos acaben haciéndose con una plaza fija. Y eso no es justo de cara a los que están haciendo la oposición o el cuarto turno, que son diez años de experiencia acreditada y de méritos. Yo lo que me pregunto es por qué el gobierno quiere abrir esta vía y no le valen las existentes.

-¿Las existentes pasan por convocar más plazas de oposición?

-Exactamente. Pero, insisto, mérito, capacidad, igualdad, transparencia y objetividad. Como hasta ahora.

-Otra de las etiquetas que se les cuelga a las asociaciones convocantes de la huelga es la de 'conservadores'

-En fin... Es una crítica fácil de hacer. Lo que no podemos, las asociaciones profesionales, es evitar que nos instrumentalicen. Me explico, si hay partidos que quieren utilizarnos para torpedear al Gobierno, nosotros no podemos evitarlo. Lo que nosotros estamos haciendo es protestar, concentrarnos, haciendo huelga porque la ley es una reforma de la carrera judicial que no tiene justificación, que atenta contra el principio de independencia, porque, insisto, lo que garantiza el sistema español desde el origen es que el juez es independiente, porque ha llegado ahí por méritos propios. Queremos que la reforma se retire.

-Por decir, también dicen que no tienen ustedes derecho a la huelga.

-Discrepo. En primer lugar, el CGPJ no ha dicho que no tengamos derecho a la huelga, sino que no hay una regulación expresa del derecho a huelga de magistrados y jueces. Ni de fiscales. Lo que defiendo, y también mi asociación, es que tenemos derecho porque es uno fundamental, que vine recogido en la Constitución. Otra cosa es que no exista el desarrollo normativo, pero derecho fundamental lo es. La Constitución lo único que nos prohíbe es sindicarnos ni afiliarnos a partidos políticos.

-No hay cifras oficiales, pero sí sabemos que en estos primeros dos días se han anulado más de 140 juicios en Asturias.

-No tenemos cifras, porque lo único que ha hecho el Ministerio de Justicia es pedir a los secretarios la cifra de juicios suspendidos.

-Sin cifras, vale, pero ¿qué está viendo con esta huelga?

-Hombre, yo creo que ha sido un éxito.

-¿Y si al tercer día de huelga el ministerio no ha movido ficha?

-Esperemos que pase algo. Espero que el Gobierno recapacite y entienda que esta no es la salida. Si no hay cambios, habrá que seguir con la huelga o ir a la Unión Europea.

-Precisamente, el Gobierno explica esta norma como una obligación de la Unión Europea.

-La Unión Europea lo que no quiere es que la Administración española haga uso, de manera torticera, de los contratos temporales para cubrir plazas de carácter estructural. Lo que no quiere la Unión Europea es que tengas a una persona año tras año en una plaza que no sacas a concurso. Y esta reforma no acaba con esto tampoco.