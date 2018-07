Peleas «constantes» entre la acusada y la expareja de la víctima

La relación entre Ana María García Hevia y Miguel Ángel Suárez Menéndez, 'Míchel', no era solo de dos. Según relata su entorno, ambos se enzarzaban habitualmente en peleas y discusiones en las que los celos que la joven sentía eran los protagonistas y que venían promovidos por los encuentros que la víctima mantenía con otras mujeres, en especial con su anterior pareja, que ronda los sesenta años, vive en La Corredoria y con la que fue visto en las últimas semanas. «Ana era tremendamente posesiva, miraba muy mal a cualquier mujer que pudiera dirigirse a 'Míchel' aunque solo fuera para saludarle y con la otra directamente no podía, no la tragaba», relató ayer una conocida.

Entre ambas mujeres se había despertado una rivalidad que en varias ocasiones terminó en trifulca, con peleas «constantes», algunas, incluso, en las que fue necesaria la intervención policial. La última pelea tuvo lugar hace tan solo unos días en un bar de la calle Río Sella, en Lugones, y fue grabada por un vecino. 'Míchel' estaba presente. «Se tenían amenazadas entre ellas, se la tenían jurada y en cuanto se encontraban, se liaba, las grabé porque sabía que iba a acabar pasando algo», asegura el testigo.