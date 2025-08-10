El pasado mes de julio se constituía en Asturias la Plataforma de Médicos del Sespa como «un organización independiente, profesional y apartidista», que «nace ... del hartazgo colectivo» de muchos de los facultativos que trabajan para el Servicio de Salud del Principado. Su portavoz, Rubén Díaz (Villaviciosa, 1995), que está a punto de completar su formación como especialista en Medicina Interna, explica la razón de ser de esta iniciativa, arropada ya por 430 profesionales de la sanidad pública asturiana.

–¿Por qué han creado esta Plataforma?

–Todo surgió a raíz de que ningún sindicato secundase la huelga convocada a nivel nacional en el contexto de las negociaciones para la reforma del Estatuto Marco. Entonces, un grupo de médicos empezamos a pensar en la posibilidad de celebrar una asamblea y crear una plataforma que no estuviera liderada por ningún sindicato ni por ningún partido político.

–¿No se sienten representados por los sindicatos existentes en el ámbito sanitario?

–No nos sentimos representados por ningún sindicato, ni los de clase ni los sanitarios, porque tienen sus intereses particulares, que no siempre es el interés general. Pero esta Plataforma no se constituyó para echar en cara lo que hacen los sindicatos. Es más, si se suman bienvenidos sean, tienen las puertas abiertas.

–Entonces, ¿cuál es el objetivo?

–Denunciar las condiciones laborales que no nos parecen justas y procurar que se solucionen. Y hacerlo sin intermediarios. Estamos en un momento histórico, porque el Estatuto Marco llevaba sin modificarse 22 años, y reclamamos mejoras que no se están teniendo en cuenta.

–Pónganos en situación...

–Los médicos tenemos una jornada ordinaria de 35 horas semanales y, además, una jornada complementaria obligatoria de 24 horas continuadas. Esas guardias de 24 horas se pagan a veces por debajo del precio de la jornada ordinaria, no cotizan para la jubilación y no generan días compensatorios. Eso debe cambiar ya.

–¿Y qué proponen? ¿Eliminar las guardias?

–No. En los hospitales siempre tiene que haber médicos, eso está claro. Pero hay que organizar las jornadas laborales de los médicos de otra forma, pagarlas adecuadamente, que coticen para la jubilación y que no nos obliguen a hacer 24 horas seguidas sí o sí. Cuando tú llegas a Urgencias con tu hijo, el médico que te atiende igual lleva ya más de veinte horas trabajadas. Eso no puede continuar así. De lo contrario, se llamaría explotación.

–¿Más quejas?

–Un médico del Sespa tiene un salario base de 1.326 euros, poco más que el SMI. Un profesional con diez años de formación y con el nivel de responsabilidad que tiene un médico...¿Es eso justo? Además, seguimos sin recuperar la paga extra, que lleva retenida injustificadamente más de una década y que el Principado se comprometió a restituir, sin que lo haya hecho todavía.

–Frente a la situación que usted describe, la Consejería de Salud insiste en las bondades del sistema sanitario asturiano.

–El sistema se mantiene gracias al sobreesfuerzo que están haciendo los profesionales a título individual, lo que supone un desgaste físico y emocional tremendo. Hay residentes que están dejando su especialidad por la carga asistencial que soportan o que se están yendo a la sanidad privada o fuera de Asturias. No es que estemos quemados, es que nos están quemando. Y, ojo, cuando hablamos de carga asistencial no nos referimos a la cantidad de gente que se pone enferma. Los pacientes no tienen la culpa. La culpa la tiene quien organiza y gestiona el sistema sanitario.

–Han solicitado una reunión con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ¿qué esperan conseguir?

–Nosotros creemos que la voz del colectivo médico no está debidamente escuchada. Ni representada. Lo que pretendemos es abrir una negociación con la Consejería en la que podamos hablar directamente con la consejera de cuál es nuestra situación como médicos y podamos negociar directamente posibles soluciones.

–El 30 de junio promovieron concentraciones en los distintos hospitales. ¿Continuarán las protestas?

–El hartazgo es tal que la gente está dispuesta a ir más allá si nuestras condiciones laborales no mejoran.