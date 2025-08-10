El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rubén Díaz, portavoz de la Plataforma de Médicos del Sespa.  

Rubén Díaz

Portavoz de la Plataforma de Médicos del Sespa
«El sistema sanitario se mantiene gracias al sobreesfuerzo de los profesionales; a los médicos nos están quemando»

«La Plataforma se crea porque no nos sentimos representados por los sindicatos; sus intereses particulares no siempre son el interés general»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:54

El pasado mes de julio se constituía en Asturias la Plataforma de Médicos del Sespa como «un organización independiente, profesional y apartidista», que «nace ... del hartazgo colectivo» de muchos de los facultativos que trabajan para el Servicio de Salud del Principado. Su portavoz, Rubén Díaz (Villaviciosa, 1995), que está a punto de completar su formación como especialista en Medicina Interna, explica la razón de ser de esta iniciativa, arropada ya por 430 profesionales de la sanidad pública asturiana.

