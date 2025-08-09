La nueva Plataforma de Médicos del Sespa: «Las prolongaciones de jornada son inaceptables» El colectivo ha enviado una carta a la consejera de Salud para abrir un canal de diálogo «sin intermediarios» ante «el preocupante deterioro de la atención a los pacientes» por unas condiciones que «desmoralizan» a los profesionales

La Plataforma de Médicos del Sespa, que se constituyó el pasado mes de julio y canaliza las inquietudes de la nueva hornada de profesionales del Servicio de Salud del Principado, ha solicitado una reunión con la máxima responsable de la sanidad pública asturiana para trasladarle «nuestra profunda preocupación por el progresivo deterioro de la atención a los pacientes de la región». Un deterioro que asocian «a la creciente sobrecarga de trabajo y las condiciones en las que desempeñamos nuestras funciones».

Es más, hablan de «intensificación inaceptable de la carga asistencial, prolongaciones sistemáticas de jornada, incumplimientos reiterados de los descansos post-guardia y precariedad estructural en muchas áreas del sistema». Una situación que, según la carta que la Plataforma de Médicos del Sespa ha remitido a la consejera de Salud, concepción Saavedra, está dando lugar a «la desmoralización» de los profesionales. Esta situación, subraya el colectivo, se ve agravada «por la transformación del propio sistema de salud, marcado por una mayor complejidad clínica de los pacientes y una demanda asistencial creciente».

De ahí su intención de «abrir un canal de diálogo transparente, eficaz y sin intermediarios» con la Consejería de Salud, a la que reclaman el «cumplimiento inmediato de compromisos como el correcto pago de la quinta guardia mensual, según lo pactado; la recuperación de la paga extra de los médicos residentes, que continúa injustificadamente retenida; y mecanismos para compensar la paga extra del resto de trabajadores sanitarios estatutarios».

