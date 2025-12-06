El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un hombre camina por la calle apoyado en un andador por sus problemas de movilidad. E C,

Políticos, usuarios y empresarios de Asturias exigen cambios en el copago de la dependencia

Un fallo del Supremo dejó en junio en el 'limbo' los precios públicos que cobran las autonomías que piden financiación que garantice la equidad

Chelo Tuya

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, pedía el jueves, en el seno del congreso internacional sobre el sistema de cuidados celebrado en ... el recinto ferial Luis Adaro de la mano de Cecoe, abrir el debate del copago de los servicios sociosanitarios. Y dicho y hecho. Políticos, empresarios y usuarios han salido en tromba a dar su opinión sobre un asunto que siempre levanta ampollas: ¿deben pagar las personas con dependencia para hacer uso de los servicios a los que tienen derecho?.

