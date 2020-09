«Nos preocupa no poder avanzar materia en segundo de Bachillerato» Nueva aula al aire libre del Colegio École (Llanera) que asegura la distancia de seguridad. / FOTOS: PABLO NOSTI La consejera de Educación, Carmen Suárez, advirtió de que la Inspección Educativa controlará los centros privados J. VEGA SIERO / LLANERA. Martes, 8 septiembre 2020, 03:13

«Nos preocupa no poder avanzar materia con los alumnos de segundo de Bachillerato. Es preocupante que, con un temario tan amplio y tan poco tiempo de curso, no se puedan empezar las clases cuanto antes». Son las palabras de María Elena Cueva, directora del Colegio École, que ayer decidió abrir las instalaciones del centro escolar llanerense para acoger a los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria. A pesar de que está autorizada la apertura de los centros, la norma de la Consejería de Educación es clara: no se puede avanzar materia hasta que comience el periodo lectivo. «Lógicamente, vamos a respetar la decisión de la consejería, aunque nos gustaría poder avanzarla ya que consideramos que podemos prepararlo todo para poder empezar las clases antes», matizó.

Para controlar que se cumpla la regla, el departamento de la consejera de Educación, Carmen Suárez, advirtió de que Inspección Educativa va a vigilar los colegios que hayan decidido abrir. Así lo trasladó, hace unos días, a las respectivas direcciones, en las que les indica que el calendario escolar es de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, sean públicos, concertados o privados».

Hasta entonces, los alumnos de los colegios privados, que irán abriendo sus puertas progresivamente, realizarán tareas de repaso, concienciación con respecto al coronavirus y aclimatación al nuevo orden escolar que se presenta este curso. «Las primeras semanas antes de comenzar con la docencia van a ser clave para que los alumnos cojan los nuevos hábitos. Estos días nos van a venir muy bien», resaltó Miguel González, quien enseña Música y Matemáticas en el École.

El Colegio Internacional de Meres, en Siero, también acogió ayer a sus alumnos más noveles. En relación al asunto del avance de materia, su director, Antonio Manuel González, apuntó que no van discutir la resolución del Principado: «Son muy pocos días, vamos a ser lógicos, tenemos muchos temas que preparar para que todo vaya fluido hasta que termine este curso».

Una opinión que comparte su homóloga, Cueva, quien puntualiza que hay muchas cosas que dejar claras antes de poder empezar con el temario. Por ejemplo, se va realizar un ejercicio de familiarización con los alumnos de las plataformas 'online' para que en el caso de que haya que cerrar un aula, debido a un contagio, «no se pierda ni una hora de clase». Durante los días de espera, también recibirán nociones para conocer al virus, se les ayudará a comprender los efectos que puede tener sobre ellos y sus familiares y la importancia de respetar las medidas de seguridad sanitarias para evitar la propagación del mismo.

Los centros privados que hayan abierto sus puertas deberán esperar, por tanto, a finales de septiembre para comenzar a avanzar la materia en sus clases. A pesar del retraso el inicio del curso, el nuevo calendario escolar cumplirá con las 175 jornadas lectivas anuales establecidas.

Los alumnos de Primaria e Infantil comenzarán el 22 de septiembre y el resto el 28.