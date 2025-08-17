El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo récord para la Feria de Muestras de Asturias «más innovadora y sidrera»: 748.884 visitantes
Vista del cielo en Genestoso, en Cangas del Narcea. S. Pérez
Previsión del tiempo en Asturias

Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman

En Cangas del Narcea este lunes habrá máximas de 25 grados, 24 en Gijón y Avilés y 22 en Oviedo. Estas temperaturas serán un alivio para aquéllos municipios que hoy siguen batallando contra el fuego

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:12

Nunca en Asturias la lluvia fue tan deseada como lo es en estos momentos. Tras una semana de incendios que mantienen azotada a gran parte de la región, todos los asturianos miran hacia el cielo esperando la lluvia. Esa que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, tras haber vivido un domingo de mucho calor, aunque menos intenso que el sábado y en especial que el viernes, cuando Asturias se sintió como un verdadero infierno, con máximas hasta de 42 grados.

Para este inicio de semana la esperanza está puesta en esos chubascos, que según la Aemet, serán «débiles aunque persistentes en el interior» del Principado. También para este lunes se esperan temperaturas en descenso y viento flojo de componente norte en el interior y del oeste en el litoral.

En Cangas del Narcea habrá máximas de 25 grados, 24 en Gijón y Avilés y 22 en Oviedo. Estas temperaturas serán un alivio para aquellos municipios que siguen batallando contra el fuego como la localidad de Genestoso, en Cangas del Narcea, o la localidad de Villar de Vildas en el concejo de Somiedo.

Adiós al calor extremo

El martes también es probable que llueva y el calor seguirá en pausa. De hecho, las temperaturas se mantendrán muy similares a este lunes. En Cangas del Narcea habrá máximas de 25 grados, 24 en Gijón y 23 en Avilés y Oviedo.

Lo mismo se espera para el miércoles cuando la Aemet prevé «lluvias débiles y chubascos dispersos en zonas altas, más probables a partir de la mañana e intensos en la Cordillera por la tarde», anuncian.

Y en cuanto a las temperaturas tampoco habrá cambios significativos. Aunque habrá un descenso notable de las mínimas. En Cangas del Narcea habrá máximas de 25 grados, 24 en Gijón y Avilés y 23 en Oviedo.

Lo cierto es que a partir de este lunes el intenso calor se irá despidiendo de la región, tras unos días muy complicados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  6. 6 Asturias, ante las horas más críticas de los fuegos, lucha por salvar sus entornos naturales
  7. 7 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  8. 8

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  9. 9 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  10. 10

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman

Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman