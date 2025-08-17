Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman

Soraya Pérez Gijón Domingo, 17 de agosto 2025, 20:12 Comenta Compartir

Nunca en Asturias la lluvia fue tan deseada como lo es en estos momentos. Tras una semana de incendios que mantienen azotada a gran parte de la región, todos los asturianos miran hacia el cielo esperando la lluvia. Esa que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, tras haber vivido un domingo de mucho calor, aunque menos intenso que el sábado y en especial que el viernes, cuando Asturias se sintió como un verdadero infierno, con máximas hasta de 42 grados.

Para este inicio de semana la esperanza está puesta en esos chubascos, que según la Aemet, serán «débiles aunque persistentes en el interior» del Principado. También para este lunes se esperan temperaturas en descenso y viento flojo de componente norte en el interior y del oeste en el litoral.

En Cangas del Narcea habrá máximas de 25 grados, 24 en Gijón y Avilés y 22 en Oviedo. Estas temperaturas serán un alivio para aquellos municipios que siguen batallando contra el fuego como la localidad de Genestoso, en Cangas del Narcea, o la localidad de Villar de Vildas en el concejo de Somiedo.

Adiós al calor extremo

El martes también es probable que llueva y el calor seguirá en pausa. De hecho, las temperaturas se mantendrán muy similares a este lunes. En Cangas del Narcea habrá máximas de 25 grados, 24 en Gijón y 23 en Avilés y Oviedo.

Lo mismo se espera para el miércoles cuando la Aemet prevé «lluvias débiles y chubascos dispersos en zonas altas, más probables a partir de la mañana e intensos en la Cordillera por la tarde», anuncian.

Y en cuanto a las temperaturas tampoco habrá cambios significativos. Aunque habrá un descenso notable de las mínimas. En Cangas del Narcea habrá máximas de 25 grados, 24 en Gijón y Avilés y 23 en Oviedo.

Lo cierto es que a partir de este lunes el intenso calor se irá despidiendo de la región, tras unos días muy complicados.