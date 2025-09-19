El otoño se adelanta y desploma las temperaturas del fin de semana en Asturias

I. G. Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:51 | Actualizado 12:03h. Comenta Compartir

El otoño llama a la puerta. Aunque ayer se registraron temperaturas de pleno verano en muchos puntos del interior de Asturias (35,5 grados en Pola de Somiedo; casi 34 en Felechosa; más de 33 en Cabrales) y la previsión para este viernes las mantiene por encima de los 30 grados en toda la franja sur, el mercurio comenzará a descender mañana hasta dejar un fin de semana propio del otoño.

La nueva estación no comenzará, de forma oficial, hasta las 20.19 horas del lunes, día 22, pero las temperaturas máximas bajarán más de diez grados entre hoy y el domingo, un descenso que será, incluso, más acusado en algunos concejos.

A modo de ejemplo, los 32 grados de máxima que se anuncian para hoy en Oviedo serán 18 el domingo, los 29 de Gijón caerán hasta 19 y los 33 grados que podrían alcanzarse este viernes en Cangas del Narcea serán tan solo 17 el domingo.

Días de lluvia

A pesar de las altas temperaturas que se esperan para hoy, no se descartan «chubascos débiles o moderados durante las horas centrales del día, especialmente en la Cordillera», según la previsión de la Aemet, que para el sábado anuncia «cielos nubosos o cubiertos con probables lluvias y chubascos durante la segunda mitad del día». Esta situación se repetirá el domingo, último día del verano.

Esta llegada anticipada del otoño se vivirá en toda España y se debe, según explica Meteored, a un chorro polar «muy ondulado» que favorecerá la llegada de una masa de aire «anormalmente» fría para la época que, además de desplomar las temperaturas, dejará lluvias que podrían acumular hasta 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en algunas provincias del norte peninsular.