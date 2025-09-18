El tiempo en Asturias para este viernes, 19 de septiembre
Esperamos un día cálido en Asturias a falta de muy pocos días de que de inicio la estación otoñal
Gijón
Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:33
La previsión del tiempo en Asturias para este viernes: esperamos un día cálido en Asturias a falta de muy pocos días de que de inicio la estación otoñal. Amaneceremos con nubes medias y altas en el centro y en el oriente. A lo largo de la mañana estas nubes se retirarán por el este de la región dejando cielos poco nubosos en prácticamente toda la Comunidad durante las horas centrales del día. A lo largo de la tarde, sobre todo en su recta final, se prevé un nuevo aumento de nubes desde la cordillera que se podrán extender a otros puntos del Principado, especialmente del sector oriental. Las temperaturas máximas se mantendrán en el suroccidente y en el tercio sur, pero subirán en el resto de Asturias. Por lo tanto, se superarán con facilidad los 30 ºC en la mayoría de poblaciones del interior. La zona de Nava y alrededores podrían llegar a anotar 35 o 36 ºC que, según los modelos meteorológicos, podría ser la máxima más alta. Pero, así todo, en el resto del interior se rondarán los 32/34 ºC. Temperaturas cálidas también en el litoral oriental que superarán los 25 ºC, y más livianas en el litoral occidental donde, a lo sumo, superarán los 20 ºC. Los vientos soplarán de sur en la parte meridional de Asturias, mientras que en el resto entrarán vientos de este flojos.
