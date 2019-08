El Principado decreta el cierre de la ría del Eo tras el vertido de purines de una ganadería Los concejos de Castropol, Vegadeo, Ribadeo y Trabada informaron a los bañistas de la posible contaminación del agua. / E. C. Se pide evitar el baño en las playas del entorno, aunque las autoridades afirman que no hay traídas de agua potable afectadas por la contaminación BELÉN G. HIDALGO VEGADEO. Martes, 27 agosto 2019, 01:15

Tras el vertido de purines como consecuencia de un accidente en una ganadería de la localidad vegadense de Guiar, donde se rompió una tubería de la balsa que contenía dichos residuos, la Dirección General de Pesca Marítima del Principado decretó en la tarde de ayer el cierre cautelar de la zona de producción de la ría del Eo para todas las especies explotables. Una medida, anunció el Principado, que se adopta mientras se realiza la toma de muestras y su análisis por parte del laboratorio de Salud Pública. El cierre se levantará «en cuanto se emita un informe favorable», indicaron las mismas fuentes.

Desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico determinaron que el vertido afectó a tres kilómetros del arroyo y dos del río Eo. «Las captaciones de agua están más elevadas y no se han visto afectadas», precisó el edil de Medio Ambiente de Vegadeo, Daniel de las Heras. Una información que constató también la Confederación, que ayer tomó muestras para realizar análisis del agua, que continuarán durante esta semana. Se espera conocer los resultados mañana, miércoles.

El edil vegadense argumentó que los daños son mayores en el arroyo de Ouria, cuyo caudal recibió de forma directa el vertido. Así, el purín se ha ido diluyendo conforme se va vertiendo al río Eo, en cuyo cauce «el daño se ve mermado». «Hubo una repoblación de truchas hace unas dos semanas y esos alevines están apareciendo muertos», lamentó De las Heras.

De forma preventiva, no se aconseja el baño en las playas colindantes ni el desarrollo de actividades empresariales. No obstante, en el municipio vecino de Castropol, se cerró al baño la playa de Arnao «de manera preventiva», a la espera de que los análisis confirmen la idoneidad del agua. Entre las medidas más inmediatas, la Confederación envió a la empresa Tragsa la instalación de barreras anticontaminación en los dos kilómetros del Eo previos a su desembocadura, que son competencia estatal al igual que los tres kilómetros del cauce del arroyo entre el punto en que se produjo el vertido y la desembocadura de este.

Las administraciones regionales y locales tratan de mitigar los efectos de los más de 300.000 litros vertidos al arroyo de Ouria, afluente del río Eo. Según indicó la Delegación del Gobierno en Asturias, a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la unidad del Seprona de la Guardia Civil, se está trabajando para esclarecer los hechos y, en coordinación con el Principado de Asturias, se están desarrollando labores para identificar a los posibles responsables del vertido. La CHC deberá determinar si impone una multa administrativa al propietario de la ganadería y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil elaborará su propia investigación para determinar si procede tramitar una denuncia por vía judicial.

La respuesta al vertido no se hizo esperar en la comunidad gallega. Así, en Ribadeo, el alcalde en funciones Pablo Vizoso, recomendó no bañarse en las playas de la ría, Os Bloques y O Cargadeiro. Vizoso solicitó a la Consejería de Sanidad la realización de unos análisis de las aguas de baño de las playas, «además de los que se realizan de forma ordinaria» y tranquilizó a los vecinos asegurando que no afectó a la captación de agua para el consumo. En el concejo vecino, en Trabada, el Ayuntamiento fue más contundente y prohibió el baño en el río Eo y suspendió todo tipo de actividades de recreo.