El Principado quiere llevar el saneamiento y la depuración a núcleos de solo cien habitantes Estación depuradora de Maqua, una de las que incumple la normativa comunitaria. / MARIETA Se prevé que el nuevo plan director, ahora en licitación, sea aprobado en septiembre de 2020 y esté vigente diez años MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 17 diciembre 2018, 02:12

El Plan Director de Saneamiento y Depuración del Principado de Asturias 2020-2030 está dando sus primeros pasos. Ha salido a licitación y el objetivo es analizar el estado de todas las infraestructuras de saneamiento y las depuradoras de la región, con el objetivo último de llevar estos servicios a todos los núcleos de población de más de cien habitantes. La planificación fue analizada por la directora general de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Paz Orviz, durante la reciente jornada técnica sobre el saneamiento en Asturias que organizó el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), en Oviedo. Analizar y planificar la implantación de nuevas infraestructuras. Ese será el contenido del plan.

«Estamos iniciando los primeros trabajos», explicó Paz Orviz, que recordó que hay una hoja de ruta y unas prioridades marcadas, por lo que invitó a todos los ayuntamientos y empresas del sector a participar en la elaboración del documento.

El último plan de este tipo es el que estuvo en vigencia entre 2002 y 2013. En realidad, se trata de un plan director de obras. La ley asturiana indica que cuando son infraestructuras de interés regional, el Principado es quien ejecuta, financia y explota las instalaciones. Por lo general, se trata de colectores-interceptores y depuradoras que afectan a localidades con más de 2.000 habitantes, a zonas sensibles ya espacios naturales. Pero en realidad, el Principado se encarga también de núcleos de menor tamaño, es decir, no cumple su propia ley, ya que sería imposible que los pequeños ayuntamientos pudieran asumir los costes, fundamentalmente, de los sistemas de depuración.

Hubo otra actuación paralela, como fue el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015. Se desarrolló mediante convenios con las comunidades autónomas y con el Principado se firmó en enero de 2008. Se recogían las obras incluidas en el plan director asturiano y se actualizaban las financiaciones. Se preveía la inversión de 582 millones de euros en ese periodo, de los que 296 corrían por cuenta del Estado y 286, por el Principado. ¿Cuál fue el resultado? Que «están pendientes 22 actuaciones por 160 millones de euros y el Principado ejecutó 44 por un total de 341,2 millones», señaló Paz Orviz.

Hasta ahora, había un plan director para el saneamiento y otro para la depuración, pero la intención es contar con uno unificado. «Debemos tener un único plan director sobre todo del ciclo integral del agua. Ya llevamos unos meses trabajando en el del abastecimiento y el de la depuración todavía no lo empezamos. Pero queremos que su estructura tenga un ámbito común hasta 2030, aunque sean dos documentos independientes», remarcó la directora general.

El plan incluirá el análisis del estado actual de las infraestructuras, los objetivos (como llegar a las localidades con más de cien habitantes, realizar obras y asumir la gestión de los equipamientos), la gobernanza y el análisis económico-financiero. Pero se incluirán problemas específicos, como los ocasionados con las tormentas y la necesidad de pozos de tormentas y alivios, las aguas parásitas y los vertidos industriales, entre otros.

17 incumplimientos

Pero no hay que olvidar que Asturias no cumple con la normativa comunitaria de que las aguas residuales urbanas de localidades de más de 2.000 habitantes han de ser tratadas correctamente. En la región «hay 17 aglomeraciones urbanas con algún incumplimiento», informó el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano. En este sentido, no quiso alarmar a los municipios más pequeños, pues se mostró convencido de que «no van a originar sanción, porque son expedientes bastante largos y tardarán en resolverse».

Eso no quita que la prioridad del plan sea «abordar las aglomeraciones que incumplen la normativa», caso de las depuradoras Este y Oeste de Gijón o la de Maqua, entre otras, según Paz Orviz. Pero también será prioritario evitar los impactos negativos en el medio ambiente y en zonas de alto valor natural, así como optimizar las inversiones ya realizadas. Orviz puso un ejemplo: «Este año hemos hecho la depuradora Castropol-Vegadeo y el año que viene se acometerán los saneamientos en los núcleos de la zona, para optimizarla».

Para acometer todo este plan, se precisará de la colaboración del Gobierno de la nación. Benigno Fernández Fano tiene claro que «el problema del saneamiento en Asturias debe ser resuelto a corto y medio plazo, con una mayor implicación de la Administración General del Estado, ya que el último convenio tiene mucho grado de incumplimiento. Pero también hace falta más dinero del Principado y de los ayuntamientos, por lo que nos debemos plantear una mejora de los ingresos vía impuestos. O incrementamos las tarifas o mejoramos los sistemas de recaudación».