El Principado rechaza la subvención directa que pide Air Europa para volar a Madrid CHELO TUYA GIJÓN. Sábado, 6 octubre 2018, 03:51

«Hay un proceso de licitación en curso». Esa es la respuesta que el Gobierno regional da a Air Europa. En ella incluye la negativa a ofrecer una subvención directa que, según adelantó EL COMERCIO, plantea la aerolínea de Globalia para poner en marcha su nueva ruta a Madrid, que prevé estrenar el próximo mes de marzo. Una respuesta que también lleva implícito el rechazo a modificar las condiciones del convenio de promoción turística sacado a concurso y con el que el Principado ofrece 968.000 euros a la compañía que implante vuelos entre Asturias y Madrid durante los próximos dos años, así como otros 484.000 a la que haga lo mismo con la ruta entre el aeropuerto asturiano y el de Barcelona.

En ese pliego de condiciones, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo obliga a utilizar aviones con capacidad mínima de 120 pasajeros, lo que choca con los planes anunciados por Air Europa. La compañía quiere operar en el corredor asturmadrileño desde el próximo 1 de marzo, pero utilizando el mismo modelo de aeronave que ya usó en su anterior incursión en la ruta: el turbohélice ATR, que tiene una capacidad máxima para 70 personas.

En declaraciones a este periódico, en Air Europa se criticó el requisito de capacidad mínima al que obliga el Gobierno regional. «Con este pliego no conseguirán más competidores en la línea a Madrid. No solo no supone una ayuda, sino que es un obstáculo de entrada».

En opinión de los responsables de la compañía, que ofrecerá cuatro rutas diarias entre Asturias y Madrid a partir de marzo, con la intención de nutrir sus vuelos de Madrid a destinos de largo recorrido, «lo más interesante sería una ayuda con requisitos más flexibles, que premie el número de frecuencias y el pasaje transportado».

Otras compañías

Sin embargo, el Principado defiende los criterios de su pliego de condiciones. «Dadas las características de la ruta y el volumen de operaciones y pasajeros que, en los últimos años, ha movido la conexión con Madrid, se establece que habrá de operarse con aviones con una capacidad mínima de 120 plazas».

Una exigencia que deja fuera el modelo ATR utilizado por Air Europa, pero abre la puerta a la participación en el concurso del resto de compañías. Al contrario del concurso elaborado para promocionar la ruta con Múnich y Venecia, en el que especificaba que los aviones debían tener entre 95 y 140 plazas, en esta ocasión las empresas con aeronaves de mayor tamaño también podrán optar a la oferta.

El concurso de Múnich y Venecia lo ganó Volotea, pese al recurso presentado por Ryanair que consideraba que el pliego de condiciones era un traje a medida para la compañía, que utiliza el Boeing 717 de 125 plazas.