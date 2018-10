Air Europa pide una subvención para operar vuelos a Madrid con aviones de 70 plazas

Air Europa volverá a operar desde el aeropuerto de Asturias, pero no lo hará a cualquier precio ni bajo las condiciones que propone el Principado. Después de que EL COMERCIO adelantase ayer el regreso de la aerolínea española, tras su marcha en 2014 por desavenencias con la Administración regional, las partes involucradas no han tardado en salir al paso para afianzar sus posiciones ante lo que se presenta como un pulso para hacer valer sus intereses. «Por supuesto que nos gustaría presentarnos al concurso, pero para ello el Principado debe evaluar la posibilidad de cambiar las bases, que ahora mismo lo hacen excluyente», afirmaron a este periódico desde la planta noble de Globalia.

La compañía desvela así sus cartas, entre las cuales no se incluye un cambio respecto a la aeronave elegida para operar este trayecto. «No vamos a traer otro avión. Si hacemos esta ruta será con el 'ATR'», remarcaron en referencia al turbohélice cuya capacidad, setenta pasajeros, no alcanza el mínimo propuesto por el Gobierno asturiano. «Con este pliego no conseguirán más competidores en la línea a Madrid. No solo no supone una ayuda, sino que es un obstáculo de entrada», plantearon, al tiempo que insistieron en su interés en regresar al Principado. Eso sí, «si se cumplen una serie de condiciones».

La alternativa propuesta por Air Europa no es otra que la concesión de una ayuda con requisitos más flexibles y que premie el número de frecuencias y el pasaje transportado. «Sería lo más interesante. Un modelo que no fuese todo o nada y cuyos requisitos estimulen el crecimiento de los operadores», explicaron desde la aerolínea, que también descartó la apertura de una ruta directa a otras ciudades europeas. «Por nuestra capacidad, vuelos a Londres o París no nos encajan. A día de hoy esta posibilidad está totalmente descartada», dijeron.

Impulsar la conectividad

En el Gobierno del Principado, reconocían ayer su satisfacción por la vuelta de la compañía Air Europa a la base asturiana. «Ahora mismo tenemos el pliego nacional e internacional. Veremos a ver qué ofertas se presentan, pero cualquier planteamiento que favorezca la conectividad de la región será bienvenido», apuntó el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, dejando una puerta abierta a las negociaciones de los requisitos del concurso.

Una posible negociación que tampoco debe entenderse como una alfombra roja para el regreso de la compañía en la región.

Tal y como advirtió el consejero, el Gobierno del Principado escuchará propuestas, pero no renunciará a lo que consideran unas condiciones «justas». Isaac Pola, que calificó de «prioritaria» la línea con Madrid, destacó de la llegada de Air Europa a Asturias las posibilidades que supone en cuanto a las conexiones con el exterior. «Como destino indirecto permite acceder a destinos superiores en el ámbito europeo y mundial», explicó el consejero.