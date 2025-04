El Principado reduce la ocupación en Asturias a «una de cada dos mil viviendas»

«La realidad del problema de las ocupaciones en este país es del 0,06%. Es decir, poco más de un caso por cada 2. ... 000 viviendas». Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado aseguró que el único problema de la vivienda en Asturias es «garantizar viviendas asequibles para todos» algo que, dice, solucionará «las políticas que estamos llevando a cabo desde el Gobierno del Principado».

Esa fue la respuesta que le dio en la sesión plenaria de la Junta General a la pregunta del diputado de Vox Javier Jové, quien le acusó de «insensible» ante la reclamación «de los propietarios de viviendas a los que sus inquilinos dejan de pagar la renta». Contó que «pude estar en la reciente manifestación en Gijón», y conocer así «los dramas por los que atraviesan los propietarios de viviendas», con «inquilinos ocupas, mientras que siguen teniendo que hacer frente a los impuestos, las hipotecas, incluso deudas de los inquilinos en materia de suministros y derramas tremendas», explicó.

Jové contó, de hecho, el caso de una de esas afectadas, «la hija de Manuela,una mujer que tiene 85 años y una vivienda 'inquiokupada'. Acompañé a la familia al alzamiento del piso y pude experimentar la frustración, la impotencia, la desesperación», porque la vivienda, «en una buena zona de Oviedo, en la calle de Fray Ceferino» era «un escenario de suciedad y basura». Al entrar en la casa de su madre, la hija de Manuela le dijo «algo que no olvidaré: Yo no nací en cuna de plata, soy de Bimenes, mi madre no sabe lo que son vacaciones, lo único que hizo fue trabajar duro para comprar este piso... ¿Dónde están los derechos de mi madre?».

En su respuesta, Zapico no hizo mención a ese caso, sino que insistió en que «solo son el 0,06%» y acusó a Jové de mentir: «Dice que tengo ayudas paralizadas, ha mentido y lo sabe, esas ayudas a los propietarios afectados por impagos llegan del Gobierno central, lo que ha hecho este Gobierno es dar anticipos a esos propietarios afectados, que están en situación de riesgo porque ese piso es su sustento». Y explicó, además, ue «hemos atendido algún caso en el que el propietario lo necesitaba para pagar su plaza en una residencia de ancianos».