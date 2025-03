Pumares dice que la coalición PSOE-IU en Asturias no acabará la legislatura y Zapico le replica: «Podría perder una apuesta»

Ana Moriyón Gijón Martes, 25 de marzo 2025, 14:50 | Actualizado 14:59h. Comenta Compartir

El debate parlamentario celebrado este martes en relación con las políticas de vivienda y las declaraciones de zonas tensionadas puso sobre la mesa el ... pulso político cada vez más evidente entre PSOE-IU, que gobiernan en coalición en el Gobierno autonómico, además de en varios ayuntamientos, y PP-Foro, que sostiene el Ejecutivo local de Gijón y que se ha convertido en un nuevo bloque parlamentario con la reciente firma de un «acuerdo de colaboración«. El secretario general de Foro y diputado de la formación, Adrián Pumares, ironizó sobre la »preocupación« que en su opinión se habría trasladado durante la comisión parlamentaria de Vivienda y la intervención del consejero del ramo, Ovidio Zapico, sobre la situación en la que se encuentra la coalición política que respalda a la forista Carmen Moriyón como alcaldesa de Gijón. »Quiero trasladar calma y tranquilidad. El Gobierno de coalición de Gijón goza de muy, de muy, de muy buena salud, así que no se preocupen«, dijo. Pero fue un paso más allá. »Les garantizo que goza de más salud que el Gobierno del Principado de Asturias y me atrevo a hacer un pronóstico, aunque yo al revés que Adrián Barbón no soy un visionario. Me atrevo a decir que el Gobierno del Principado de Asturias no va a llegar al final de la legislatura y que no va a pasar así con el del ayuntamiento de Gijón«, sentenció.

Sólo unos minutos más tarde recibió la réplica del consejero y coordinador general de IU Asturias. Ovidio Zapico hizo alusión a la entrevista que Pumares ofreció a EL COMERCIO un día después de firmar el pacto de colaboración parlamentaria con el PP en la que, cuestionado sobre si iría en la lista electoral del PP en los próximos comicios, reconoció que la respuesta podría «envejecer mal». El consejero le felicitó por la respuesta, pero también le advirtió de que «juicios de valor» en relación con la duración de los pactos de gobierno también podrían «envejecer mal». «Pueden hacerle rehén de la hemeroteca y pueden hacerle hasta perder alguna apuesta o alguna comida», bromeó.

