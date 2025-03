El consejero de Vivienda, al Ayuntamiento de Gijón: «No me mareen con la declaración de zonas tensionadas»

Laura Mayordomo Gijón Martes, 25 de marzo 2025, 12:41 | Actualizado 13:12h. Comenta Compartir

«Lo primero que tengo que decirles es que no me mareen porque creo que aquí somos todos mayorinos y conocemos las leyes cuando votamos». ... El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos dejó bien claro este martes en la Junta General del Principado que el proceso para declarar como zonas de mercado residencial tensionado los barrios de La Arena y Cimavilla sigue adelante, pese a la última resolución del Pleno municipal de Gijón del 12 de marzo «en la que ahora dicen que no, que significa intervenir el mercado y topar precios y que no lo ven». Pero, al mismo tiempo, insistió Ovidio Zapico en que tiende la mano a consensuar con el equipo de gobierno gijonés las medidas correctoras necesarias para atajar la subida de los precios del alquiler y permitir el acceso a la vivienda a la mayoría de la ciudadanía que representan «los jóvenes y la clase trabajadora». Recordó el consejero que «he dado mi palabra» a los alcaldes de los seis concejos en los que se encuentran las dieciséis zonas que cumplen los parámetros para ser declaradas zonas tensionadas de que «vamos a trabajar en el acuerdo en torno a esas medidas correctoras».

En respuesta a los diputados del PP que solicitaron su comparecencia de esta mañana en la Junta para que informara sobre la política en materia de vivienda pública en Gijón, se preguntó «¿qué sentido tendría la declaración de zonas tensionadas si no se topa el precio?» del alquiler. «La clave», se respondió, «es adoptar medidas corretoras que atajen la especulación». Defendió el consejero, de IU, la necesidad de poner limites a un mercado «que no se sacia solo» y señaló que en Gijón ya hay barrios donde el precio del alquiler supera los 12 euros el metro cuadrado, por encima de la media, algo que «hasta ahora solo ocurría en la villa de Llanes». No es el caso del barrio de El Llano, pero Zapico se refirió en concreto a los precios del mercado privado del alquiler en esta zona («10,50 euros el metro cuadrado») para compararlos con las rentas que tendrán las 250 viviendas que se están construyendo en el solar de peritos: 8,5 euros el metro cuadrado. «Tres euros por debajo de la media del mercado», destacó. Las zonas tensionadas se plantean para barrios en los que una persona tiene que destinar el 30% de su renta disponible para el pago del alquiler. La declaración tiene una vigencia de tres años, con revisiones anuales. Oposición de PP y Foro Durante el turno de fijación de posiciones, el diputado regional y presidente del Partido Popular en Gijón, Andrés Ruiz, le hizo ver que «la mayoría plenaria» de Gijón «ya le ha dicho que no quiere una declaración de zonas tensionadas» y que, a su juicio, topar los precios supondrá una contracción de la oferta como, señaló, «ha ocurrido en Cataluña, donde se han cepillado el 26% de la oferta» de viviendas en alquiler. También el diputado de Foro, Adrián Pumares, cuestionó la declaración de zonas tensionadas (tildó de «porquería» el informe preliminar en el que se identifican las zonas susceptibles de esa declaración) al tiempo que puso en duda el talante negociador del consejero, a quien acusó de anteponer su «ideología» a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda. Aprovechó su intervención Pumares para presumir de que el gobierno de coalición entre Foro y el PP en el Ayuntamiento de Gijón «goza de mejor salud que el del Principado», al que auguró que «no va a llegar al final de la legislatura»

