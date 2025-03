Zapico defiende su gestión en Vivienda pese a la baja ejecución presupuestaria: «Ninguna obra ha quedado desierta»

El máximo responsable en materia de Vivienda del Principado de Asturias defendió este martes la gestión de las políticas llevadas a cabo por su departamento ... para favorecer el acceso de la vivienda pese a la baja ejecución presupuestaria. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió que «ninguna de las obras que hemos licitado en materia de vivienda ha quedado desierta» y que «todas están iniciadas o a punto de iniciarse con todos los contratos ultimados antes de Semana Santa». Esta misma semana han comenzado, concretó, las obras de las nuevas promociones de vivienda pública en Lugo de Llanera.

Zapico respondía de este modo en comisión parlamentaria a las duras críticas de la oposición escuchadas también en el seno de la Junta General por los bajos niveles de ejecución de su departamento, que únicamente ha ejecutado el 42% de su presupuesto y ha gastado el 28% de los 84,4 millones destinados a la promoción de Vivienda. «Los datos de ejecución van a ser sustancialmente mejorados y yo creo que rozando calificativos muy buenos a finales de este año», confía el consejero y máximo dirigente de IU en Asturias, quien justificó la escasa ejecución de 2024 por la decisión de su departamento de priorizar el desarrollo de las obras financiadas con programas sujetos a planes estales. Zapico respondía de esta forma a una pregunta formulada por el diputado popular Manuel Cifuentes, al que pidió tiempo. «¿Cuánto hace que ya no me preguntan por las ayudas al alquiler? Igual que les dije que me dieran tiempo para arreglarlo, les digo que con esto va a pasar lo mismo y lo van a ver a finales de este ejercicio», se comprometió.

El consejero, también en comisión parlamentario, lanzó un llamamiento a todas las fuerzas políticas para negociar el contenido de la futura Ley de Vivienda de Asturias en cuyo borrador, avanzó, la calificación de vivienda protegida se dotará de «carácter permanente» para blindar su condición de vivienda pública. «En política de vivienda no sólo tenemos que tapar parches sino pensar en un horizonte temporal a medio y largo plazo», anotó, recordando también que se está trabajando en un pacto social por la vivienda con todos los agentes sociales y económicos para fijar las prioridades de la próxima década y con el objetivo de llegar a 2035 con un parque de vivienda pública de 15.000 viviendas.

Dos millones por la venta de inmuebles de Sedes

También en comisión parlamentaria, donde el PP le reprochó su falta de transparencia en relación con la empresa Sedes, Zapico informó de que ya se ha cerrado el plazo para la presentación de ofertas para la compra de los activos inmuebles de esta empresa semipública, en quiebra, que el Gobierno regional pretende integrar en el sector público antes de junio de 2026. El consejero calcula que, con las ofertas recibidas, la empresa podría ingresar cerca de dos millones de euros por la venta de los diferentes garajes y solares que se pusieron a la venta como parte del plan de salvación puesto en marcha por el Gobierno del Principado para esta entidad.