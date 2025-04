Queipo: «Si no cesa a Díaz, Barbón es responsable de lo de Cerredo»

«Lo que sabemos desde la comparecencia de Belarmina Díaz ante la Junta es más preocupante de lo que ya sabíamos. Que la consejera diga ... que en Asturias se está extrayendo carbón de forma ilegal es muy grave. Debe dimitir o, si no lo hace, el presidente debe cesarla. En caso contrario, Adrián Barbón se hace responsable de lo sucedido».

Álvaro Queipo tronó ayer en Ribadesella. La tercera planta de la mina de Cerredo explotó el 31 de marzo. Además de cobrarse la vida de cinco mineros, el grisú amenaza también con hacer saltar por los aires a la flamante consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, que llegó al cargo el pasado 6 de febrero, tras años como directora general de Minas. Las explicaciones que dio en la Junta el pasado viernes sobre los permisos concedidos a Blue Solving para proyectos de investigación en la mina siniestrada, no sólo no convencieron a casi nadie –sólo el PSOE sigue respaldando su gestión– sino que han dado pie a que el PP se reafirme en su idea inicial: «Díaz no puede seguir ni un minuto más en el cargo».

Así lo reiteró ayer en Ribadesella el presidente del PP en Asturias. Álvaro Queipo se mostró escandalizado porque «en esas, las primeras explicaciones en sede parlamentaria, reconoció que en Asturias es está extrayendo carbón de forma ilegal». Tan grave le parece la declaración de Díaz que sentenció. «La consejera no debería seguir hoy en su cargo. Bien por dimisión, bien por cese. Y si continúa, Adrián Barbón se hace responsable de lo sucedido».

Una andanada al presidente del Principado que reiteró durante su encuentro con los medios de comunicación en Ribadesella. «Que una consejera diga que en Asturias se está extrayendo carbón de forma ilegal tiene que tener como consecuencia directa su cese fulminante», especialmente porque, recordó Álvaro Queipo, «de ella dependía la inspección de minas», durante todos los años en los que ocupó la dirección general en la materia. Es decir, «se extraía carbón de las minas que ella tenía que vigilar». Por ese motivo, espera que las explicaciones que debe dar, de nuevo, Díaz en la Junta, en la sesión plenaria del martes, «no lleguen a producirse, porque ya haya dimitido o la haya cesado Barbón».

«Llegaré hasta el final»

Un cese que sigue sonando en los corrillos políticos. Pese a que IU-Convocatoria por Asturias no hizo preguntas durante la comparecencia de la consejera en la Junta, en la fijación de posición sí dejó claro la formación su malestar con todo, tanto con el accidente mortal como con la continuidad de Belarmina Díaz en un Ejecutivo asturiano en el que PSOE e IU gobiernan juntos.

Sin embargo, el presidente regional volvió ayer a insistir en lo ya dicho. «Voy a llegar hasta el final». En la misma línea afirmó que «si aquellos que quieren utilizar el dolor para intentar crecer políticamente creen que van a tener resultados, yo les digo que van a fracasar».