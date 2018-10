«Fui yo la que quiso avisar a la Guardia Civil, no la azafata» Lunes, 29 octubre 2018, 05:31

Los dos pasajeros expulsados el viernes en Easyjet han hablado para EL COMERCIO. «Me gustaría matizar que fui yo la que quiso avisar a la guardia civil», explica Inmaculada Capín. La viajera afirma saber inglés perfectamente pero, «hay mucha gente que no, y educadamente lo comuniqué». La azafata, «no debía estar de buen humor y lo pagó con mi pareja y conmigo pidiendo nuestra expulsión», explica. «No podríamos poner una queja sino fuese por la persona que grabó porque no hay parte y es como si no nos hubiesen expulsado del vuelo», finaliza.