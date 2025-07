Ramón Artime, sobre la derrota de Asaja en las elecciones agrarias: «Ha sido muy inesperado»

Asaja ha sido el único, de los cinco sindicatos que se presentaban el jueves a las elecciones agrarias de Asturias, que ha quedado fuera ... del Consejo Agrario. ¿El motivo? No alcanzó el mínimo de votos requerido, un 10% del total, para poder formar parte de este órgano consultivo. En concreto, Asaja, que hasta ahora siempre tuvo representatividad en el Consejo Agrario, junto con Coag y UCA, obtuvo sólo 159 de los 1.928 votos emitidos. Lo que representa un 8,27% de apoyos. Este resultado ha dejado sorprendido al propio secretario general de la organización, Ramón Artime, quien admitió que «ha sido un resultado muy inesperado».

Sin embargo, Artime asegura que esta derrota electoral se debe fundamentalmente «a los errores que Asaja detectó en el censo y que lamentablemente no fueron corregidos». Y continuó: «más de la mitad de los electores que debían votar en estas elecciones no pudieron hacerlo porque no aparecían en el censo. Por esto, nosotros insistíamos tanto en que se corrigieran esos errores en el censo antes de que se celebraran unas elecciones de cualquier manera y sin contar con todos», dijo Artime.

Añadió que «estas elecciones fueron una chapuza, pues hasta gente ya fallecida pudo votar», comentó.

Para el secretario general de Asaja «el principal error fue no contar con las asociaciones agrarias para que aportáramos ideas y donde estaban los problemas».

Por último, el secretario general de Asaja asegura que el próximo lunes la organización mantendrá una reunión donde evaluarán los pasos a seguir a partir de esta derrota. «No sabemos qué criterio se utilizó para establecer el censo de estas elecciones. Tenemos información de mucha gente que quiso votar el jueves y no pudo. Ha sido terrible», zanjó.