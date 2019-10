Rifirrafe en la Junta por el uso del asturiano: «Apelo a mi derecho a entender lo que se me dice» La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, ha considerado «como ciudadana» la situación de «humillante» AGENCIAS Oviedo Martes, 1 octubre 2019, 10:52

La comparecencia de la consejera de Cultura, Política Llinguística y Turismo en la Junta General para dar cuenta de su programa de Gobierno ha comenzado con un rifirrafe entre los grupos parlamentarios tras iniciar su intervención en asturiano. Berta Piñán se ha mostrado sorprendida por el hecho de no poder intervenir en asturiano: «Es una situación que me resulta humillante como ciudadana». «Solo el hecho de que ustedes me hagan esto aquí es una prueba de que la lengua asturiana necesita un reconocimiento legal, para que nadie tenga que pasar por una situación similar», ha zanjado.

Mientras la diputada del PP Gloria García ha solicitado la traducción simultánea por su «derecho» a entender a la titular de Cultura, el de Vox, Ignacio Blanco, ha amenazado con abandonar la sala durante la comparecencia de Piñán. «Apelo a mi derecho a entender lo que se me dice. No nos oponemos a su intervención en asturiano», ha manifestado la diputada popular.

Después de que la mesa de la comisión pidiese a la consejera que hablase en castellano, dado que el reglamento de la Junta exige favorecer la comunicación entre los parlamentarios, el diputado de Podemos Rafael Palacios ha protestado por lo que ha considerado una «censura» a Piñán.

Tras dar cuenta de las líneas generales para esta legislatura, Piñán ha lamentado que en una «institución centenaria», como la Junta General del Principado, en la que se han leído en actos oficiales algunos de sus poemas escritos en asturiano, no le haya permitido usar esta lengua.

La consejera ha criticado que se haya creado un problema en la comisión «donde no tendría que haberlo», lo que demuestra la importancia de que el asturiano cuente con un «reconocimiento legal» para evitar situaciones como la ocurrida hoy.

Su propuesta de oficialidad del asturiano, ha indicado, será «realista» y «acorde con la situación sociolingüística asturiana y con las necesidades culturales». Ha señalado que el modelo se aplicará además de forma «progresiva» y que promoverá «actitudes positivas hacia el uso social de una lengua que es patrimonio cultural de Asturias» y que es la herramienta de comunicación «cotidiana» y de creación cultural para «una parte significativa de la sociedad».

Piñán ha anunciando la creación de un Consejo Asesor de Política Lingüística que se pondrá en marcha en los próximos meses y que será representativo de la sociedad asturiana. Espera la consejera completar esta legislatura el estudio y revisión de la toponimia tradicional. Asimismo, ha asegurado que se crearán comisiones permanentes conjuntas con la consejería de Educación y la de Ciencia, Universidad e Innovación

Del mismo modo, la consejería quiere completar los procesos de normalización digital y la implantación de traductores, buscadores y herramientas que asienten el asturiano en el universo de la red. En el mismo capítulo, Piñán ha afirmado que se trabajará para lograr la especialidad docente para el asturiano.