Berta Piñan, consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo: «Me resulta humillante» La consejera de Cultura, Política Lingüistica y Turismo, Berta Piñán. / Juan Llaca Durante su comparecencia se vio obligada a acatar que la Junta General no le permitiese comparecer en asturiano AGENCIAS Martes, 1 octubre 2019, 14:22

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, ha dicho este martes que va a a trabajar en una propuesta de modelo de oficialidad de la lengua asturiana y del gallego asturiano. Según ha dicho, la fórmula se caracterizará «por la protección y la no imperatividad, que se construya sobre el acuerdo y el consenso». Piñán se ha pronunciado en estos términos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde no le permitieron, en base al reglamento de la Cámara, realizar su intervención en lengua asturiana. Aunque la consejera acató en un principio que la Junta General no le permitiese comparecer en asturiano, quiso expresar su enfado por lo ocurrido en la parte final de su intervención inicial. «Es una situación que me resulta humillante como ciudadana», señaló.

La titular de Política Lingüística añadió que la decisión de no dejarle intervenir en asturiano le sorprende, sobre todo cuando la Junta General sí permite desde hace años a los diputados hacerlo, como si ellos tuvieran una especie de «privilegio». Esgrimió ese asunto ante los argumentos de los diputados que protestaron ante la posibilidad de que hablase en asturiano porque no la entendían.

«Solo el hecho de que ustedes me hagan esto aquí es una prueba de que la lengua asturiana necesita un reconocimiento legal, para que nadie tenga que pasar por una situación similar», ha zanjado.

Propuesta coficialidad

Su propuesta de oficialidad del asturiano, ha indicado, será «realista» y «acorde con la situación sociolingüística asturiana y con las necesidades culturales». Ha señalado que el modelo se aplicará además de forma «progresiva» y que promoverá «actitudes positivas hacia el uso social de una lengua que es patrimonio cultural de Asturias» y que es la herramienta de comunicación «cotidiana» y de creación cultural para «una parte significativa de la sociedad».

Piñán ha anunciando la creación de un Consejo Asesor de Política Lingüística que se pondrá en marcha en los próximos meses y que será representativo de la sociedad asturiana. Espera la consejera completar esta legislatura el estudio y revisión de la toponimia tradicional. Asimismo, ha asegurado que se crearán comisiones permanentes conjuntas con la consejería de Educación y la de Ciencia, Universidad e Innovación.