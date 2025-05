Saúl Craviotto rema a favor de 'El Ángel de Javi'

El niño que nunca se queja

No le llaman el niño de la sonrisa perenne porque sí. «Es un niño que siempre sonríe, nunca llora, nunca ha montado una perreta. Es un niño extraordinario». Lo dice Ana Piera, pero no le ciega la pasión de madre que siente. Es ella médico de Primaria en Oviedo y conoce a fondo las pruebas a las que ha sido sometido su hijo desde que, poco antes de cumplir los ocho años, algo empezó a ir mal. «Solo ha llorado una vez con una prueba, que duele mucho. Pero cuando se la repitieron, se reía a carcajadas», asegura Piera. Javi Gómez Piera, el niño que ha dado pie a la marca 'El Ángel de Piera', se dedica «a animarme. Antes de que estuviera enfermo, si me veía preocupada me abrazaba y me decía 'no estés triste, mami'. Ahora, me dice 'respira, mami'. Y el mundo sigue girando. Y la búsqueda de una solución médica continúa.