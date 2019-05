La Senda del Oso ya pierde visitantes

Más de cinco tramos sin valla en apenas doscientos metros y con un desnivel de hasta cinco hasta la carretera, barandillas caídas, con la madera podrida y sin apenas sujeción al suelo 'remendadas' con cintas de seguridad, argayos, firme irregular... Los desperfectos de la Senda del Oso son más que evidentes. En los últimos diez días la falta de mantenimiento de esta vía verde ha causado dos accidentes. Uno de ellos, mortal, ocurrió después de que Julio Martín, un ciclista segoviano residente en Valladolid de 60 años, se precipitase desde la senda a la carretera AS-228, que une Trubia y el Puerto de Ventana el pasado 12 de mayo. El segundo tuvo lugar el martes, cuando un hombre de doble nacionalidad -holandesa y española- se apoyó en una de las vallas para ver mejor a un oso y esta cedió, provocando su caída al río. El senderista, de 45 años, continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias con pronóstico grave. Tiene tres vértebras dañadas, un hematoma en el esternón y precisa respiración asistida, aunque evoluciona favorablemente. Su familia ya ha anunciado que exigirá responsabilidades. Mientras, los lugares donde ocurrieron ambos siniestros siguen igual. Las vallas están caídas y en su lugar no hay ni siquiera un cartel que advierta del peligro.

Los empresarios de la zona, que aseguran llevar años denunciando el deterioro de la ruta, ya han empezado a sufrir las consecuencias del halo de inseguridad que rodea a esta senda que sigue el trazado del viejo tren minero de Teverga y Quirós. «Ya hemos sufrido tres cancelaciones de grupos», lamentaba ayer Pablo Castaño, empleado de la empresa de alquiler de bicicletas Deporventura. Desde el área recreativa de Buyera, uno de los puntos de inicio de la ruta, tachaba de «incidentes aislados» los sucesos ocurridos los últimos días, si bien indicaba que «hace años que la senda necesita una reforma y las nevadas de octubre aceleraron su deterioro».

«Esta situación nos lleva preocupando prácticamente veinte años», reprochaba Astor García, propietario de BTT Valles del Oso. Tras los accidentes, dijo, «hemos tenido cancelaciones de varios institutos y vienen la mitad de niños porque sus padres no quieren que hagan la senda». «A nivel publicitario nos ha hecho mucho daño». No obstante, apuntaba que «la senda no está catastrófica, sino que necesita un plan de mantenimiento». Confía en que esta cuestión afecte únicamente al turismo regional, mayoritario en mayo y junio, para librar el verano. «Mi preocupación no es por el negocio que podamos perder, sino porque un lugar extraordinario y único está en abandono absoluto casi desde que se construyó», criticaba Casimiro Álvarez, de Oso Goloso, quien se preguntaba «cómo vamos a ofrecer con tranquilidad un lugar donde está ocurriendo lo que está ocurriendo».

El empresario culpó directamente de este «escándalo» a los alcaldes de la Mancomunidad Valle del Oso, que comprende Proaza, Teverga, Quirós y Santo Adriano. «Ninguno de los cuatro ayuntamientos dispone de una partida presupuestaria dedicada a la senda como no sea para hacer cuatro desbroces. No vale decir que no hay dinero, lo que falta es voluntad». Ovidio García, alcalde de Quirós, recogía el guante admitiendo que «somos los máximos responsables de mejorar la infraestructura». «La senda no está impracticable, aunque tiene deficiencias en algunos tramos y necesita un mejor mantenimiento». El lunes, empresarios y alcaldes se reunirán «para ponernos manos a la obra».

Titularidad municipal

Según los empresarios asturianos agrupados en la Mesa de Turismo de Fade «no puede dejarse en manos de los ayuntamientos y mancomunidades, que carecen de recursos, el mantenimiento de las sendas y rutas de Asturias». Estos problemas «afectan a todo el Principado, porque es la imagen turística de Asturias la que sale dañada y el conjunto del sector turístico el perjudicado». Tras insistir en que la vía es de titularidad municipal, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró que «no se trata de entrar en polémica con los ayuntamientos, los hemos ayudado y seguiremos haciéndolo».