Axuntábense de la Sidra Hermanamiento de 52 llagares en Nava El instante de la corcha en Nava de las primeras botellas. / PABLO NOSTI La Cofradía de los Siceratores nombra cofrades de mérito al corchador Jaime García, al cocinero Ramón Celorio,a la animadora de la calle Gascona María Lavilla y al músico y dibujante Ruma Barbero JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Martes, 19 marzo 2019, 21:49

La Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias celebró este martes, en el Llagar de Lolina de Nava y coincidiendo con el Día de San José, la sexta edición de Axuntábense de la Sidra. Este acto simbólico de hermanamiento de las sidras asturianas consiste, por un lado, en el corchado de unas botellas limitadas, procedentes de la pipa que se llenó durante el Festival de la Sidra de Nava del verano pasado, con el caldo de 52 llagares asturianos. Y también se nombraron cuatro nuevos cofrades de mérito y una miembro de número.

Los primeros fueron Jaime García Poo, de la empresa ovetense Casa Víctor, dedicada a la fabricación de corchos desde hace 62; el cocinero Ramón Celorio, del restaurante Los Arcos de Cangas de Onís y del grupo Nature; María Lavilla, coordinadora de eventos de la calle Gascona de Oviedo y con más de veinte años promoviendo la cultura sidrera, y Ruma Barbero, músico del grupo Felpeyu, escritor y dibujante. El artista recitó la letra de una ingeniosa canción, nunca grabada, donde se mencionan 37 llagares asturianos.Y la nueva cofrade de número es Ángela María Fernández Noriega, pintora, nieta de llagareru y reina de la Fiesta de la Sidra de Nava del año 1984.

Todos ellos realizaron el preceptivo juramento para difundir y proteger la cultura de la sidra. Y, seguidamente, procedieron a corchar una botella de sidra extraída de la pipa. De ese tonel de ochenta litros, se corcharán con posterioridad medio centenar de botellas, que no son para el consumo, sino que quedan como regalo institucional y como objeto de colección. Cada una de ellas lleva una etiqueta realizada por el pintor moscón Favila. La animación musical de la velada corrió a cargo del cantante Odón de Paganéu.

Señalizar el Museo de la Sidra desde la Nacional 634

Roberto Llamedo, presidente de la cofradía –fundada en 2013 y que cuenta con veinticinco miembros- volvió a reclamar en su intervención la señalización del Museo de la Sidra desde la Nacional 634. Le respondió el alcalde de Nava, Juan Cañal, quien reconoció que los tiempos de la administración «son lentísimos» y admitió que concluirá el presente mandato sin que se coloquen esas necesarias señales, pero anunció que la actuación ya está autorizada por la Demarcación de Carreteras, que se va a proceder en breve a la licitación y que las señales estarán instaladas después del verano.

Cañal aprovechó, no obstante, para resaltar las mejoras realizadas en el Museo de la Sidra durante este mandato. «Encontramos un museo en una situación muy crítica y prácticamente estaba para cerrarlo, y aunque aún no tenemos lo que queremos, ya no debemos nada», afirmó. También calificó el acto de la cofradía como «un referente en el mundo de la sidra» y agradeció su labor por ensalzar la bebida regional. Y anunció que el próximo Consejo de Gobierno para abordar la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Unesco se celebrará en Nava.

En el acto estuvieron presentes representantes de varias cofradías gastronómicas asturianas, como las de les Fabes de Villaviciosa; los Nabos, de Morcín; Amigos de los Quesos y el Desarme, de Oviedo; los Gastrónomos del Yumay, de Avilés, y del Sabadiego, de Noreña, entre otras.