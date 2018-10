«Hay que llevar a las mascotas atadas en los espacios públicos» José Carlos García de Castro, concejal de la plataforma. / E. C. La Plataforma Vecinal de La Fresneda elegirá los miembros de su candidatura para las elecciones municipales en el plazo de quince días MARCOS GUTIÉRREZ LA FRESNEDA. Lunes, 15 octubre 2018, 01:13

Militantes de la Plataforma Vecinal de La Fresneda se reunieron ayer en el centro de estudios de la urbanización. La cita estaba marcada hace días, con el objeto de definir el calendario de la elección de candidato para las elecciones municipales. No obstante, el brutal ataque de una bóxer a una pequeña el sábado, centro gran parte de las intervenciones. El concejal de la plataforma, José Carlos García de Castro, explicó que «se ha acordado hacer un llamamiento ante esta circunstancia para que la gente se conciencie de que se tiene que sacar a sus mascotas atadas en espacios públicos». «Es necesario que todos colaboremos y seamos sensibles, para que no demos motivo a generar polémicas que no llevan a ninguna parte», destacó.

Desde la Plataforma Vecinal de La Fresneda se quiso trasladar «mucho ánimo a los padres de la pequeña» para su pronta recuperación. En el apartado puramente organizativo los militantes reunidos ayer acordaron «que antes de que concluya este mes esté definido el nuevo equipo que se va a presentar a las elecciones municipales», esto es, al presidente, secretario y tesorero de la formación.

«La intención es hacerlo en cuestión de quince días para que, de alguna manera, esas personas tengan tiempo de poder establecer un programa y buscar personas que acompañen al candidato o candidata en toda la serie de procesos», dijo. «Queremos llevar a cabo un programa con la máxima unanimidad y aglutinar al mayor número de personas», añadió. El pasado nueve de septiembre José Carlos García de Castro confirmó que no iba a volver a encabezar la candidatura de la Plataforma Vecinal de La Fresneda a las próximas elecciones municipales y que, por tanto, dejaría la presidencia del partido.