Nava ayuda al autoempleo

Nava Martes, 15 enero 2019

Esta primavera hará un año que Noe Brunis decidió convertir su pasión en su profesión y abrió un estudio de fotografía en Nava, el único negocio de estas características que hay en la localidad. Una exclusividad que comparte Lucía Carrera, en su caso en el sector de las golosinas.

Ambas son emprendedoras y beneficiarias de la segunda convocatoria de subvenciones para el fomento del autoempleo promovidas por el Ayuntamiento de Nava, dirigidas a personas físicas empadronadas y con domicilio social en el municipio que hayan iniciado una actividad económica como trabajadoras autónomas y que previamente se encontrasen sin empleo. En esta ocasión, se han destinado 7.000 euros, mil más que en 2017, y se beneficiarán siete personas. En la primera edición fueron quince los solicitantes.

«Inauguré la tienda en octubre y la ayuda me viene muy bien para ponerme al día con toda la mercancía, lo que a su vez me va a dejar invertir en otras cosas; por ejemplo, quiero ampliar la sección dedicada a los cumpleaños e incorporar detalles de Nava», relata Carrera desde El Trasgu, en la plaza Dominganes. «Firmé el traspaso del negocio y fue todo muy sencillo, pero son muchos gastos de golpe, tuve que pedir ayuda a mis padres porque si no era imposible, por eso se agradece la subvención», añade.

«A mí me vino en el momento justo, porque acabo de mudarme de local y me va a permitir invertir en tecnología», explica Brunis, ubicada en el número 20 de la calle Luis Armiñán. «Es muy importante que el ayuntamiento se involucre en este tipo de acciones, porque siento que el comercio está en un situación crítica en la zona rural y parece que siempre hay que remar a contracorriente, así que se agradece la colaboración», apunta.

Sin embargo, asegura que aún quedan «un montón de cosas» por hacer. Y pone como ejemplo políticas que fomenten el comercio local. «A mí no me sirve estar en este local porque la anterior haya tenido que irse, en Nava hay movimiento de negocios, pero cierran más que abren y es una pena, las tiendas son el alma de los pueblos», señala.

Por su parte, el concejal de Formación y Empleo, Jairo Palacios, recuerda que «la subvención surgió para facilitar una ayuda que permita a los autónomos hacer frente a primeras inversiones y a los gastos derivados del inicio de su actividad económica» y avanza que en los próximos meses se pondrán en marcha otras iniciativas. «El empleo no es solo mirar las cifras del paro», defiende.

En este sentido, el consistorio tiene en marcha desde diciembre el programa Joven Ocúpate y el edil anunció que se convocarán planes de empleo y un nuevo taller, enfocado a la jardinería. «La experiencia con el anterior, en el que se rehabilitaron varios lavaderos, fue muy buena», asegura.

Por otro lado, también se promoverá un nuevo curso de escanciado debido a la demanda existente. «La gente encuentra trabajo y para nosotros es una forma de fomentar el empleo», apunta Palacios. Entre los retos pendientes, reconoce que le gustaría crear una línea de ayudas a la contratación para las empresas del concejo y organizar una sesión formativa sobre la contratación electrónica. «Nunca había existido Concejalía de Empleo y hay mucho por hacer, pero lo importante es intentar que se mantenga la actividad en Nava», insiste.

