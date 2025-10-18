El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

El Sporting de Gijón se suma a la reivindicación del fin del peaje

El club rojiblanco publicó un vídeo en redes sociales con motivo de su viaje a Valladolid, donde juega este domingo

Elena Cuesta

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:47

Comenta

«Asturias unida. Fin del peaje del Huerna». Solo siete palabras para un post que lo decía todo por sí mismo. Es el autocar del Sporting cruzando dicho peaje en su viaje a Valladolid donde jugará este domingo.

De esta forma, el club, que publicó el vídeo en sus redes sociales, se sumó a las reivindicaciones del 17-O que llenaron las calles de Oviedo este viernes.

Y casualidades del destino, precisamente de Valladolid, donde juega el Sporting, fue alcalde el ahora ministro de Transportes, Óscar Puente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  6. 6 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  7. 7 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  8. 8 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Sporting de Gijón se suma a la reivindicación del fin del peaje

El Sporting de Gijón se suma a la reivindicación del fin del peaje