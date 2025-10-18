El Sporting de Gijón se suma a la reivindicación del fin del peaje El club rojiblanco publicó un vídeo en redes sociales con motivo de su viaje a Valladolid, donde juega este domingo

Elena Cuesta Sábado, 18 de octubre 2025, 21:47 | Actualizado 21:55h. Comenta Compartir

«Asturias unida. Fin del peaje del Huerna». Solo siete palabras para un post que lo decía todo por sí mismo. Es el autocar del Sporting cruzando dicho peaje en su viaje a Valladolid donde jugará este domingo.

De esta forma, el club, que publicó el vídeo en sus redes sociales, se sumó a las reivindicaciones del 17-O que llenaron las calles de Oviedo este viernes.

Y casualidades del destino, precisamente de Valladolid, donde juega el Sporting, fue alcalde el ahora ministro de Transportes, Óscar Puente.