El PP da por zanjado el caso de la vacunación de la teniente alcalde de Cangas de Onís, «que actuó con responsabilidad» El secretario del PP de Asturias, Álvaro Queipo, sale en defensa de Marifé Gómez y certifica que «no hubo ninguna irregularidad» El secretario del PP de Asturias, Álvaro Queipo LUCÍA RAMOS Jueves, 4 febrero 2021, 14:40

«Si no me hubiera vacunado hubiera cometido una irresponsabilidad muy grande, lo primero es velar por la salud de los residentes y protegerles». Son las palabras de la teniente de alcalde de Cangas de Onís, Marifé Gómez (PP), quien el pasado enero se vacunó contra la covid como patrona de la residencia canguesa Beceña González. Una vacunación polémica que en los últimos días generó numerosas críticas por parte del resto de partidos, especialmente el PSOE, y que motivó que el PP de Asturias iniciase una investigación, como indicó su presidenta, Teresa Mallada, este martes. Una vez analizada la documentación remitida desde el Ayuntamiento cangués, el partido concluyó que «no solamente no hubo ninguna irregularidad, sino que la actitud de la concejala fue en todo momento de responsabilidad», según indicó el secretario general, Álvaro Queipo.

Gómez comparecía este mediodía en una rueda de prensa telemática acompañada por Queipo y por el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro. Él fue el encargado de explicar la cronología de los hechos, recalcando cómo el listado con las personas a vacunar se remitió «hasta en dos ocasiones» al Sespa. «Durante el momento de la vacunación todas las personas fueron diciendo su nombre y cargo y Marifé Gómez indicó que es patrona», explicó. Defendió de nuevo que «se siguió el protocolo», pues «las directrices del Ministerio de Sanidad dicen que se tienen que vacunar todas las personas que trabajan en estos centros, incluidos quienes desempeñan funciones distintas a las sanitarias». Asimismo, recordó que en los estatutos de la fundación se indica que «en caso de que la congregación se vaya de la residencia, como así sucedió hace unos meses con la marcha de las religiosas, serán los patronos quienes se encarguen del gobierno de la misma».

En este sentido, Gómez señaló que sobre ella misma y los otros dos patronos -el párroco de Cangas de Onís y una representante de las familias- «recayó la responsabilidad de dirigir una residencia con 71 empleados y 101 residentes en la que, por cierto, hasta el momento no hubo ni un solo caso positivo». Por este motivo, insistió, «creo que la irresponsabilidad habría sido no haberme vacunado». Y reconoció que lo hizo con «cierto recelo» por no saber, «como le sucedía a muchas personas», cuáles iban a ser los efectos. «Ahora, un mes después y tras comprobar que todo va bien, creo que a los siguientes grupos que les toque vacunarse les será más fácil y hay que hacerlo», agregó.

Queipo, por su parte, recalcó que «el PP de Asturias es un partido serio, que actúa con rigor y transparencia» y insistió en que «la actitud de Marifé Gómez fue de responsabilidad, haciendo lo que le pedían». En relación a las críticas lanzadas en los últimos días desde las filas socialistas, el secretario de los populares manifestó que «la FSA no está para dar lecciones de ética y moral a nadie, y mucho menos al PP, y desde luego no está para valorar u opinar de cuáles con los procesos internos que seguimos en este partido para examinar la actitud de nuestros compañeros». La forma de actuar del partido conservador, agregó «no tuvo nada que ver con lo que hizo el PSOE en el caso de la concejala de Castrillón, que fue un paripé, una acción propagandística en la que utilizaron a la edil como cabeza de turco para salvar la imagen de Adrián Barbón sin conocer todas las circunstancias». «Eso nosotros no lo vamos a hacer nunca, aquí actuamos con rigor y discreción, examinamos todas las pruebas y entonces actuamos», agregó. Finalmente, defendió la «transparencia» con la que el PP de Asturias está actuando frente a la «ocultación» del PSOE. «Me hubiese gustado ver una rueda de prensa como esta, abierta, en el caso de Castrillón», apostilló.