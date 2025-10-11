El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 12 de octubre

Esperamos disfrutar de una jornada soleada en todo el Principado de Asturias desde primera hora de la mañana

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:43

Comenta

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: esperamos disfrutar de una jornada soleada en todo el Principado de Asturias desde primera hora de la mañana. Algunos bancos de niebla poco importantes al amanecer podrían presentarse en zonas propensas del interior, pero rápidamente se disiparán. A lo largo de la tarde, a lo sumo, se podrían observar algunas nubes en la cordillera pero que no dejarán precipitaciones. Los vientos comenzarán soplando de sur, incluso con algunas rachas que podrían alcanzar los 60 km/h en zonas altas de la cordillera, pero a partir del mediodía se fijarán de componente este, flojos en el interior y con rachas moderadas en la costa. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, pero será en la zona central de la región donde más se notará el ascenso (entre 3 y 4 ºC más que el sábado). Por lo tanto, habrá posibilidad de rondar los 24 o 25 ºC de máxima en el Principado . Las mínimas también serán algo más altas, siendo en el sur de Asturias donde más variación experimenten. Continuaremos con buen tiempo durante gran parte de esta próxima semana. A lo sumo, no se descartan algunas nubes de evolución en la cordillera cada tarde que podrían dejar algún chubasco sin importancia en el sur asturiano.

