El tiempo en Asturias para este domingo, 17 de agosto

La previsión del tiempo en Asturias depara para este domingo:

Más que nunca, son necesarias las precipitaciones para poder ayudar a combatir los incendios. Pero las previsiones no son nada favorables a pesar de que se prevé cierta nubosidad. A lo sumo, durante estos próximos días se espera, en caso de producirse, que pueda chispear puntualmente. El domingo amaneceremos con cielos poco nubosos en el sur de la región y más nubosidad en la mitad norte. A lo largo de la mañana se irán abriendo claros en todo el interior, quedando la costa y alrededores aún con nubes de tipo bajo. Durante la tarde, las nubes volverán a ganar terreno y acabarán extendiéndose por toda la región. En ese momento, no se descarta que pueda escaparse alguna gota prácticamente inapreciable de forma local. Los vientos serán flojos y acabarán predominando de norte. Las temperaturas máximas serán muy similares a las del sábado, salvo en el suroccidente donde podrán bajar un poco. Las mínimas, en cambio, subirán en el interior asturiano. El lunes comenzaremos la semana con nubes y un descenso térmico generalizado. La posibilidad de precipitaciones será baja y, como se mencionó antes, serían escasas lloviznas a lo sumo.