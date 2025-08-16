El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 17 de agosto

Durante la tarde, las nubes volverán a ganar terreno y acabarán extendiéndose por toda la región

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:11

La previsión del tiempo en Asturias depara para este domingo:

Más que nunca, son necesarias las precipitaciones para poder ayudar a combatir los incendios. Pero las previsiones no son nada favorables a pesar de que se prevé cierta nubosidad. A lo sumo, durante estos próximos días se espera, en caso de producirse, que pueda chispear puntualmente. El domingo amaneceremos con cielos poco nubosos en el sur de la región y más nubosidad en la mitad norte. A lo largo de la mañana se irán abriendo claros en todo el interior, quedando la costa y alrededores aún con nubes de tipo bajo. Durante la tarde, las nubes volverán a ganar terreno y acabarán extendiéndose por toda la región. En ese momento, no se descarta que pueda escaparse alguna gota prácticamente inapreciable de forma local. Los vientos serán flojos y acabarán predominando de norte. Las temperaturas máximas serán muy similares a las del sábado, salvo en el suroccidente donde podrán bajar un poco. Las mínimas, en cambio, subirán en el interior asturiano. El lunes comenzaremos la semana con nubes y un descenso térmico generalizado. La posibilidad de precipitaciones será baja y, como se mencionó antes, serían escasas lloviznas a lo sumo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 Alerta por un nuevo incendio en los Picos de Europa: «Hay que ganar tiempo»
  3. 3 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  6. 6 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  7. 7 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  8. 8 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente
  9. 9 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  10. 10 La parada que nadie perdona en la Feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este domingo, 17 de agosto

El tiempo en Asturias para este domingo, 17 de agosto