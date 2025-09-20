El tiempo en Asturias para este domingo, 21 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:18 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: tras varios días calurosos que hemos tenido esta semana, el sábado hemos observado como las condiciones meteorológicas han cambiado debido al paso de un frente frío que ha conseguido aumentar la nubosidad y bajar las temperaturas durante el día. El domingo afrontaremos una jornada en la que nuevamente van a bajar aun más las temperaturas. Se prevén intervalos nubosos con chubascos a lo largo del día que serán más frecuentes durante la segunda parte de la jornada y pudiendo venir acompañados de tormenta. Los vientos serán flojos de noroeste-oeste en general con alguna racha algo más moderada en todo caso hacia el sector occidental.

El lunes 22 de septiembre dará inicio oficialmente el otoño astronómico concretamente a las 20:19 horas de la tarde. Y prueba de ello será el tiempo tan otoñal que se esperará con cielos muy nubosos, precipitaciones débiles a moderadas durante toda la jornada que serán persistentes en la costa y un nuevo descenso de las temperaturas. Habrá posibilidad de ver las primeras nieves en altas cumbres puesto que se espera que la cota ronde los 1900/2000 metros de altura. Tiempo bastante fresco también para el martes aunque ya con estabilidad con la que continuaremos en los siguientes días.