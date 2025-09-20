El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer pasea bajo la lluvia por Ribadesella. X. C.
El tiempo en Asturias

Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por precipitaciones y tormentas para este sábado en el Oriente y centro de Asturias

I. G.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:50

El anunciado adelanto del otoño no solo ha traído a Asturias un notable descenso de las temperaturas, sino una situación de aviso amarillo por riesgo de lluvias y tormentas que afecta este 20 de septiembre al Oriente y centro de la región.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del riesgo de precipitaciones que pueden dejar hasta que 15 litros por metro cuadrado en el litoral oriental, la Cordillera y los concejos del área central entre las 14 horas y la medianoche. En cuanto a las tormentas, «serán de mayor intensidad en la mitad oriental» y también durante la segunda mitad del día.

La situación será similar este domingo. Las lluvias y chubascos «serán más intensos e irán acompañados de tormentas ocasionales por la tarde», avanza la Aemet, que mantiene la previsión de desplome térmico, sobre todo, en el interior de la región.

Esta situación está provocada por el paso de un frente frío asociado a una borrasca centrada en las Islas Británicas y adelanta un cambio de estación que, de forma oficial, tendrá lugar el lunes, 22 de septiembre. A las 20.19 horas, hora peninsular, comenzará el otoño.

Riesgo de incendio

A pesar del decenso de las temperaturas, la persistente sequía mantiene vigente el riesgo de incendios forestales en Asturias. El nivel es moderado hoy en los concejos de Cabranes, Cangas de Narcea, Caravia, Colunga, Degaña, Ibias, Tineo y Villaviciosa. En el resto de la región, es bajo.

Los incendios forestales siguen preocupando en la vecina Galicia, donde hay tres fuegos activos en cuya extinción colabora la Unidad Militar de Emergencias. Uno de ellos, en el municipio de A Fonsagrada, un territorio que forma parte de la Reserva de la Biosfea Río Eo, Oscos y Terras de Burón integrada por siete municipios gallegos y otros siete asturianos.

Este fuego que se encuentra en territori limítrofe con Asturias ha calcinado ya más de 1.400 hectáreas.

