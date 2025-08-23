El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Jasper Philipsen impone los pronósticos en la primera entrega de La Vuelta
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 24 de agosto

La mañana será soleada prácticamente en todo el Principado

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:59

La previsión del tiempo en Asturias depara para este domingo: esperamos bastante mejor tiempo de lo que se preveía. La mañana será soleada prácticamente en todo el Principado de Asturias. A lo largo de la tarde observaremos como aparecerán nubes medias y altas desde la cordillera que se irán desplazando en dirección norte. La probabilidad de precipitaciones será muy baja pero no se descarta que se pueda escapar algún chubasco en el sur de la región durante la tarde. Los vientos serán flojos en general con alguna racha moderada, en todo caso, en la costa. Las temperaturas máximas subirán un par de grados a lo sumo en el sector oriental y se mantendrán sin grandes cambios en el resto respecto al sábado. Las mínimas sí que ascenderán de forma algo más generalizada aunque, igualmente, en el oriente dicho ascenso será más significativo. El lunes amaneceremos con nubes bajas en la mitad norte asturiana pero, a partir del mediodía, estas nubes desaparecerán para dar paso a una segunda parte del día soleada. Las temperaturas máximas en el caso de mañana serán muy similares, mientras que las mínimas serán un poco más altas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  4. 4 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  5. 5 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  6. 6 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  7. 7

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  8. 8 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  9. 9 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  10. 10 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este domingo, 24 de agosto

El tiempo en Asturias para este domingo, 24 de agosto