El tiempo en Asturias para este domingo, 24 de agosto

La previsión del tiempo en Asturias depara para este domingo: esperamos bastante mejor tiempo de lo que se preveía. La mañana será soleada prácticamente en todo el Principado de Asturias. A lo largo de la tarde observaremos como aparecerán nubes medias y altas desde la cordillera que se irán desplazando en dirección norte. La probabilidad de precipitaciones será muy baja pero no se descarta que se pueda escapar algún chubasco en el sur de la región durante la tarde. Los vientos serán flojos en general con alguna racha moderada, en todo caso, en la costa. Las temperaturas máximas subirán un par de grados a lo sumo en el sector oriental y se mantendrán sin grandes cambios en el resto respecto al sábado. Las mínimas sí que ascenderán de forma algo más generalizada aunque, igualmente, en el oriente dicho ascenso será más significativo. El lunes amaneceremos con nubes bajas en la mitad norte asturiana pero, a partir del mediodía, estas nubes desaparecerán para dar paso a una segunda parte del día soleada. Las temperaturas máximas en el caso de mañana serán muy similares, mientras que las mínimas serán un poco más altas.