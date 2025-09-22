El tiempo en Asturias para este martes, 23 de septiembre: alivio con las lluvias y subida de temperaturas

Iván Rodríguez Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este martes: tras las lluvias de este lunes con las que iniciábamos la estación otoñal, hoy martes irá mejorando el tiempo claramente en comparación con las condiciones meteorológicas. Aunque amaneceremos con cierta nubosidad, observaremos cómo se irán abriendo claros en el cielo a medida que vayan transcurriendo las horas. Así todo, no se descarta que se pueda escapar alguna gota durante la primera mitad del día, sobre todo en el sector oriental. Los vientos predominarán de componente este con algunas rachas moderadas especialmente en la costa. Las temperaturas máximas subirán en todo el Principado. En la cordillera y suroccidente hasta 5 grados respecto a la jornada anterior, en el resto del interior hasta 4 grados más, y en el litoral y zonas próximas hasta 3 grados. Las mínimas se mantendrán a excepción del sector central donde bajarán.

El miércoles se prevén cielos poco nubosos o despejados al igual que también se esperan para el jueves y el viernes. Además, las temperaturas tenderán al alza aunque no serán ascensos muy importantes puesto que lo normal será alcanzar los 20 grados o superarlos ligeramente.

Temas

El tiempo en Asturias