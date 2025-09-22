El otoño llega con las primeras nieves en Picos de Europa y riesgo por lluvias en casi toda Asturias
La Aemet ha activado para este lunes el aviso amarillo en casi todo el Principado por precipitaciones, tormentas y fenómenos costeros
Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:36
El otoño llega a Asturias con todo lo que se espera de esta estación: frío, lluvia, tormentas, rachas de viento y oleaje. Incluso han caído ya los primeros copos de nieve en Picos de Europa.
Este escenario plenamente otoñal, que este domingo dejó en Picos de Europa las temperaturas más bajas de España (-2,7 grados en Cabaña Verónica, en Cantabria, y -0,3 en Vega de Urriellu, en Asturias), mantiene activos este 22 de septiembre avisos amarillos en todo el litoral asturiano, así como en los concejos del área central y la Cordillera. Se advierte de riesgos por lluvia (se podrían alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas), tormentas y fenómenos costeros.
En cuanto a las temperaturas previstas para este lunes, se agudiza el descenso de las máximas de este fin de semana. En Oviedo no se superarán los 15 grados y en puntos del litoral como Gijón, Avilés, Navia y Llanes se anuncian registros máximos de 17 grados.
