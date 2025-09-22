El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los primeros copos cubren el entorno del refugio Collado Jermoso, en la vertiente leonesa de Picos de Europa. Refugio Collado Jermoso
El tiempo en Asturias

El otoño llega con las primeras nieves en Picos de Europa y riesgo por lluvias en casi toda Asturias

La Aemet ha activado para este lunes el aviso amarillo en casi todo el Principado por precipitaciones, tormentas y fenómenos costeros

I. G.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:36

El otoño llega a Asturias con todo lo que se espera de esta estación: frío, lluvia, tormentas, rachas de viento y oleaje. Incluso han caído ya los primeros copos de nieve en Picos de Europa.

Este escenario plenamente otoñal, que este domingo dejó en Picos de Europa las temperaturas más bajas de España (-2,7 grados en Cabaña Verónica, en Cantabria, y -0,3 en Vega de Urriellu, en Asturias), mantiene activos este 22 de septiembre avisos amarillos en todo el litoral asturiano, así como en los concejos del área central y la Cordillera. Se advierte de riesgos por lluvia (se podrían alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas), tormentas y fenómenos costeros.

En cuanto a las temperaturas previstas para este lunes, se agudiza el descenso de las máximas de este fin de semana. En Oviedo no se superarán los 15 grados y en puntos del litoral como Gijón, Avilés, Navia y Llanes se anuncian registros máximos de 17 grados.

MÁS INFORMACIÓN

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3

    El Sporting de Gijón valora recurrir las expulsiones de Álex Corredera y Guille en Almería
  4. 4 Gijón sale a la calle en apoyo al pueblo palestino
  5. 5 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  6. 6

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  7. 7 El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna
  8. 8

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  9. 9 Un boleto sellado en Oviedo, premiado con un millón de euros del Joker de La Primitiva
  10. 10 Pablo López y Laura Rubio, segunda boda por todo lo alto en la sierra gaditana: «Es simplemente amor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El otoño llega con las primeras nieves en Picos de Europa y riesgo por lluvias en casi toda Asturias

El otoño llega con las primeras nieves en Picos de Europa y riesgo por lluvias en casi toda Asturias