El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este lunes, 22 de septiembre, equinoccio de otoño

Para empezar el otoño esperamos una jornada típica de la propia estación cargada de lluvias generalizadas en Asturias

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:15

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: a las 20:19h de la tarde comenzará oficialmente la estación otoñal. 89 días y 21 horas nos separarán exactamente a partir de ese momento del inicio del invierno el próximo 21 de diciembre. Para empezar el otoño esperamos una jornada típica de la propia estación cargada de lluvias generalizadas en Asturias. Desde prácticamente primera hora de la mañana se esperan precipitaciones de carácter persistente sobre todo en el litoral. La previsión es que concretamente en la costa se puedan registrar hasta 40 litros por metro cuadrado a lo largo de todo el día. En el interior las lluvias también serán muy cuantiosas aunque, en principio, con acumulados menores. No se descarta la presencia de tormentas durante la día de hoy.

Las temperaturas máximas bajarán entre 2 y 3 grados respecto al domingo. Las mínimas apenas variarán. Los vientos soplarán de oeste noroeste al principio, fijándose de componente norte con el transcurso del lunes. El tiempo irá mejorando el martes con tendencia a abrirse grandes claros. Buen tiempo para los siguientes días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  9. 9

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»
  10. 10

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este lunes, 22 de septiembre, equinoccio de otoño

El tiempo en Asturias para este lunes, 22 de septiembre, equinoccio de otoño