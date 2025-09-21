El tiempo en Asturias para este lunes, 22 de septiembre, equinoccio de otoño

Iván Rodríguez Gijón Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este lunes: a las 20:19h de la tarde comenzará oficialmente la estación otoñal. 89 días y 21 horas nos separarán exactamente a partir de ese momento del inicio del invierno el próximo 21 de diciembre. Para empezar el otoño esperamos una jornada típica de la propia estación cargada de lluvias generalizadas en Asturias. Desde prácticamente primera hora de la mañana se esperan precipitaciones de carácter persistente sobre todo en el litoral. La previsión es que concretamente en la costa se puedan registrar hasta 40 litros por metro cuadrado a lo largo de todo el día. En el interior las lluvias también serán muy cuantiosas aunque, en principio, con acumulados menores. No se descarta la presencia de tormentas durante la día de hoy.

Las temperaturas máximas bajarán entre 2 y 3 grados respecto al domingo. Las mínimas apenas variarán. Los vientos soplarán de oeste noroeste al principio, fijándose de componente norte con el transcurso del lunes. El tiempo irá mejorando el martes con tendencia a abrirse grandes claros. Buen tiempo para los siguientes días.