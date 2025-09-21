Llega el otoño: ¿cuándo cambiaremos al horario de invierno? El horario de invierno busca ajustar los periodos de más actividad a las horas de luz

E. C. Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:52 | Actualizado 11:03h. Comenta Compartir

Cambio de estación. El verano ha completado su ciclo y dará paso al otoño este lunes, 22 de septiembre, a las 20.19 horas (hora peninsular española), cuando tendrá lugar el equinoccio. Comenzará así una estación que durará 89 días y 21 horas y terminará el 21 de diciembre, cuando dará comienzo el invierno.

Durante el otoño, las horas de luz diurna van disminuyendo. De hecho, del otoño es la época del año en que la longitud del día se acorta más rápidamente. A las latitudes de la Península, el Sol sale por las mañanas más de un minuto después que el día anterior y por la tarde se pone más de un minuto antes. Como consecuencia, al inicio del otoño, el tiempo en que el Sol está por encima del horizonte disminuye casi tres minutos cada día.

Para compensar esa reducción de horas de luz y optimizar la jornada reduciendo el consumo de energía, realizamos el cambio el horario de invierno.

Este año, ese cambio de huso horario tendrá lugar en la madrugada del sábado al domingo 26 de octubre. A las 3 de la madrugada, los relojes volverán a marcar las 2 y 'recuperaremos' la hora perdida el pasado marzo, cuando entró en vigor el horario de verano.

El cambio de hora tiene diversos efectos en nuestro día a día (cansancio, irritabilidad, etc.), por lo que es una medida cuestionada desde hace tiempo en diversas instancias. Sin embargo, las instituciones europeas aún no se han pronunciado definitivamente sobre su eliminación, por lo que lo mantendremos, al menos, hasta el año 2026.

Temas

Otoño

Invierno