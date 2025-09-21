El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Personas se protegen de la lluvia en Barcelona. Efe

El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y advierte de posibles «crecidas súbitas importantes» en barrancos y cauces este domingo y el presidente Illa pide «precaución»

J. A. G.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:11

El verano de 2025 se está despidiendo con precipitaciones tormentosas en forma de granizo y lluvias torrenciales en buena parte del noreste peninsular, una situación ... que está provocando cortes de carretera en Cataluña, retrasos y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de El Prat, incidencias ferroviarias y en los tendidos eléctricos y decenas de rescates de personas que habían quedado atrapadas en el funicular de Montserrat, donde se han recogido 100 litros por metro cuadrado.

