El tiempo en Asturias para este martes, 9 de diciembre: aviso por fuertes vientos por rachas de hasta 110 kilómetros por hora

La Agencia Estatal de Meteorología tendrá activado el aviso naranja en la cordillera por rachas de hasta 110 kilómetros por hora

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:13

Comenta

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el martes: esperamos una día marcado por los fuertes vientos durante la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología tendrá activado el aviso naranja en la cordillera por rachas de hasta 110 km/h. Este aviso concluirá a las 14 horas. Igualmente, el litoral oriental estará bajo aviso amarillo por rachas que podrían registrar hasta 90 km/h y se desactivará a las 14 horas. En cuanto al oleaje, hasta las 10 horas tendremos aviso amarillo en la mar por olas de hasta 5 metros de altura. Durante la tarde los vientos irán a menos y acabarán siendo flojos en general. Respecto al estado de los cielos, se prevén intervalos de nubes altas por la mañana con tendencia a aparecer nubes medias e incluso bajas durante la tarde por el oeste del Principado. Las precipitaciones serán poco probables y, en todo caso, podrían escaparse en zonas del tercio oeste y en el sur de Asturias.

Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes cambios por lo que tendremos un ambiente térmico muy agradable. Las mínimas únicamente podrán bajar en el oeste de la Comunidad Autónoma. Mañana miércoles se espera más nubosidad hacia el oriente donde las precipitaciones serán más frecuentes. Durante el día la nubosidad se extenderá hacia el resto. Las temperaturas descenderán de forma generalizada tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas.

