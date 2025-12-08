Sergio Llera, secretario general de Juventudes Socialistas: «Las universidades privadas son una amenaza para la pública»
«Hay que aplicar con valentía la Ley de Vivienda y declarar zonas tensionadas sin esperar a que los ayuntamientos lo pidan»
Gijón
Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:10
Sergio Llera (Oviedo, 2000), secretario de Juventudes Socialistas, pide actuar con «valentía» en la implantación de zonas tensionadas y advierte de la «amenaza» que supone ... la llegada de universidades privadas.
–Uno de los principales problemas de los jóvenes es el acceso a la vivienda. ¿Son suficientes las medidas puestas en marcha?
–Para mí es una mala noticia, y sobre todo, una amenaza a la pública. No puede ser que se abran las puertas a proyectos educativos que expulsan a la mayoría social por su precio, en lugar de reforzar con urgencia lo que ya tenemos. La Universidad de Oviedo es nuestra joya académica, educativa, científica y cultural, a la que no siempre se trata como merece. Si lo privado entra es porque hay una demanda que lo público no ha sabido o no ha podido atender. Exigimos que lo público vuelva al centro de la agenda: más inversión, más presencia territorial, más prácticas útiles, más conexión con el empleo y más defensa de la igualdad.
–Se ha dado luz verde a la llegada de varias universidades privadas. ¿Es buena o mala noticia?
–Para mí es una mala noticia, y sobre todo, una amenaza a la pública. No puede ser que se abran las puertas a proyectos educativos que expulsan a la mayoría social por su precio, en lugar de reforzar con urgencia lo que ya tenemos. La Universidad de Oviedo es nuestra joya académica, educativa, científica y cultural, a la que no siempre se trata como merece. Si lo privado entra es porque hay una demanda que lo público no ha sabido o no ha podido atender. Exigimos que lo público vuelva al centro de la agenda: más inversión, más presencia territorial, más prácticas útiles, más conexión con el empleo y más defensa de la igualdad.
–¿Cómo valora y que propone para mejorar la situación laboral de los jóvenes en Asturias?
–El paro juvenil no es culpa de la juventud; es una señal de que nuestro mercado laboral y nuestras políticas de empleo no están adaptadas al siglo XXI. Formamos personas con talento y luego les decimos «quizás mañana». Para que un joven se quede hay que darle motivos, como empleo cualificado, vivienda asequible y oportunidades en todo el territorio. Por eso proponemos un Plan de Retención-retorno Juvenil con ayudas a contratación cualificada, becas autonómicas de oposición y hubs de teletrabajo con banda ancha rural.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión