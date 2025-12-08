Sergio Llera, secretario general de Juventudes Socialistas: «Las universidades privadas son una amenaza para la pública»

Sergio Llera (Oviedo, 2000), secretario de Juventudes Socialistas, pide actuar con «valentía» en la implantación de zonas tensionadas y advierte de la «amenaza» que supone ... la llegada de universidades privadas.

–Uno de los principales problemas de los jóvenes es el acceso a la vivienda. ¿Son suficientes las medidas puestas en marcha?

–Se ha dado luz verde a la llegada de varias universidades privadas. ¿Es buena o mala noticia?

–Para mí es una mala noticia, y sobre todo, una amenaza a la pública. No puede ser que se abran las puertas a proyectos educativos que expulsan a la mayoría social por su precio, en lugar de reforzar con urgencia lo que ya tenemos. La Universidad de Oviedo es nuestra joya académica, educativa, científica y cultural, a la que no siempre se trata como merece. Si lo privado entra es porque hay una demanda que lo público no ha sabido o no ha podido atender. Exigimos que lo público vuelva al centro de la agenda: más inversión, más presencia territorial, más prácticas útiles, más conexión con el empleo y más defensa de la igualdad.

–¿Cómo valora y que propone para mejorar la situación laboral de los jóvenes en Asturias?

–El paro juvenil no es culpa de la juventud; es una señal de que nuestro mercado laboral y nuestras políticas de empleo no están adaptadas al siglo XXI. Formamos personas con talento y luego les decimos «quizás mañana». Para que un joven se quede hay que darle motivos, como empleo cualificado, vivienda asequible y oportunidades en todo el territorio. Por eso proponemos un Plan de Retención-retorno Juvenil con ayudas a contratación cualificada, becas autonómicas de oposición y hubs de teletrabajo con banda ancha rural.