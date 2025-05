El tiempo en Asturias: esta es la previsión para este miércoles 7 de mayo

Iván Rodríguez Gijón Martes, 6 de mayo 2025, 20:40 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este miércoles: esperamos una jornada soleada por la mañana en prácticamente todo el Principado de Asturias. A lo largo de la tarde aparecerá nubosidad de evolución en la cordillera que, aunque no llegará a afectar a toda la región, sí al menos se extenderá por la mitad sur asturiana. Estas nubes, aunque será difícil, no se descarta que puedan dejar alguna precipitación débil y aislada (especialmente en la cordillera). Los vientos serán flojos en el interior, y moderados de nordeste en la costa pudiendo alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas máximas subirán entre 2 y 3 ºC de forma generalizada, aunque no se descarta que puedan ascender algo más en la cordillera oriental y el extremo más occidental. Las mínimas sufrirán descensos ligeros y locales. El jueves volveremos a tener una mañana soleada aunque, a primeras horas no se descartan algunas nieblas matinales en las zonas más habituales pero que rápidamente desaparecerán. De cara a la segunda mitad del día la nubosidad de evolución irá aumentando y podría llegar a cubrir toda la Comunidad Autónoma. Se prevén chubascos en la cordillera y otras zonas del sur. Las temperaturas máximas serán muy similares a las del martes, y las mínimas subirán. Los vientos volverán a soplar de nordeste, sobre todo a partir del mediodía.