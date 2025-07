El tiempo en Asturias para este sábado, 19 de julio

Iván Rodríguez Gijón Viernes, 18 de julio 2025, 21:57 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para el sábado: amaneceremos con algunas nubes bajas pero, rápidamente, desaparecerán y darán paso a un predominio de nubes de tipo alto insignificantes que no dejarán precipitaciones. De hecho, por momentos, se prevén claros en el cielo. Los vientos soplarán de componente oeste con posibles rachas moderadas especialmente en la costa. En el interior, en cambio, se prevén flojos en líneas generales. Las temperaturas máximas subirán hasta 4 o 5 ºC respecto al viernes. El suroccidente será el único sector que, a priori, no experimentará cambios térmicos. En cuanto a las mínimas, subirán ligeramente en la cordillera, bajarán hacia el oeste y se mantendrán sin cambios en el resto del Principado. En la madrugada del domingo esperamos la entrada de un frente frío no muy activo, pero lo suficiente como para dejar abundante nubosidad y algunas precipitaciones débiles en Asturias, no solo de madrugada sino, posiblemente, también durante las primeras horas de la mañana del domingo. Conforme avance la jornada dominical es probable que la inestabilidad tienda a remitir e, incluso, se abran algunos claros en el cielo. Eso sí, las temperaturas serán más bajas en toda la Comunidad Autónoma.

