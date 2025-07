El tiempo en Asturias para este viernes, 25 de julio

E. C.

La previsión del tiempo en Asturias para el viernes: esperamos nubes bajas en la mitad norte de la región y un mayor protagonismo del sol hacia la mitad sur. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, pero no se descarta en la costa a primeras horas de la mañana que pueda chispear por momentos. El resto del día se presentará estable aunque con la presencia de cierta nubosidad que acabará extendiéndose a toda la región al final de la jornada. Los vientos serán flojos de norte tendiendo a nordeste con posibilidad de alguna racha moderada. Las temperaturas máximas subirán en las zonas que estarán expuestas al sol. Por lo tanto, en la cordillera y resto de la mitad sur asturiana se prevé una subida de hasta 2 o 3 ºC más respecto al jueves. En la costa y zonas del norte de Asturias apenas variarán. Las mínimas no experimentarán cambios en prácticamente ningún punto. El sábado será un día similar en el que el sol brillará con más probabilidad cuanto más nos vayamos desplazando hacia la cordillera. Nuevamente, no se descarta que pueda chispear durante las primeras horas de la mañana en el litoral y zonas próximas. Los vientos seguirán predominando de norte-nordeste. Las temperaturas subirán un poco en el sur del Principado y se mantendrán en el resto.

